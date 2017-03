AFFAIRE ROCHES-NOIRES : L'audition « précipitée » de Rakesh Gooljaury contestée

Le procès intenté à l’ex-Premier ministre Navin Ramgoolam ainsi qu’aux deux ex-DCP Dev Jokhoo et Ravine Sooroojebally, concernant les incidents survenus au bungalow de Roches-Noires dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011, a repris hier avec les débats sur la motion de Me Gavin Glover pour que Rakesh Gooljaury ne soit pas appelé comme témoin à ce stade du procès. Me Gavin Glover a demandé à la cour de juger s'il est logique d'appeler en premier le patron de Fashion Style, Rakesh Gooljaury, avant que les versions des accusés soient présentées par les policiers ayant enregistré leurs dépositions. La cour tranchera le 10 mai.

Me Gavin Glover, avocat de Navin Ramgoolam dans ce procès, a soutenu que la poursuite est habilitée à appeler les témoins assignés dans l'ordre qu'elle souhaite, précisant toutefois que « le devoir de la poursuite n'est pas d'obtenir une condamnation à tout prix mais d'agir en sorte que toutes les preuves relatives à cette affaire soient présentées de manière juste ». L'homme de loi a aussi rappelé que la cour « has a supervisory power over the conduct of proceedings » et doit ainsi s'assurer qu'il n'y ait pas abus de procédures. Me Gavin Glover a souligné que les policiers ayant enregistré la déposition de Rakesh Gooljaury ainsi que celles des trois accusés n'ont pas encore été appelés, et que de faire passer à la barre des témoins Rakesh Gooljaury ne serait pas logique, ajoutant que ce dernier est un « self-confessed accomplice » dans l'affaire Roches-Noires. Me Glover a ainsi soutenu qu'il est important d'observer que les agissements de la poursuite ne portent pas préjudice aux accusés pour le procès. La poursuite a tenu à indiquer qu'elle n'a pas agi « de mauvaise foi » en voulant appeler le témoin Gooljaury en premier. Ces arguments ont valu une question du magistrat Raj Seebaluck, qui s'est interrogé sur une éventuelle objection de la défense si jamais le témoin Gooljaury ne relate pas ce qu'il a déclaré dans sa déposition alors que la cour n'aura pas à sa disposition sa déposition pour être en mesure de trancher. La poursuite devait soutenir que si le témoin « is departing from his statement, the prosecution is duty bound to put him on the right track ». Une réponse qui n'a pas convaincu les avocats de la défense. Le ruling de la cour est prévu pour le 10 mai. Les dates du 13 et 31 juillet ont été retenues pour la reprise du procès.

Navin Ramgoolam et les deux coaccusés, l’ancien directeur général du National Security Service, le Deputy Commissioner of Police Dev Jokhoo, et l’ancien patron de la VIPSU, l’ex-DCP Ravine Sooroojebally, ont plaidé non coupables du délit de complot dans l’affaire de Roches-Noires, où Navin Ramgoolam avait été agressé à coups de tournevis par un individu dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011 en présence de Nandanee Soornack. Ils répondent d’une charge de « conspiracy to do an unlawful act, namely effecting public mischief in breach of Section 109 of the Criminal Code ». Navin Ramgoolam est défendu par Me Gavin Glover, SC, sir Hamid Moollan, SC, et Mes Shawkat Oozeer et Hisham Oozeer. Ravine Sooroojebally est défendu par Me Nargis Bundhun et Dev Jokhoo par Mes Mooloo Gujadhur, Kevin Luckeeram et Shyam Servansingh. La poursuite, elle, est représentée par Mes Mohana Naidoo, Keshri Soochit et Jean-Michel Ah Sen.



DÉMISSION DE VIJAYA SUMPUTH

Ramgoolam: « Enquête de l'ICAC pour déterminer les abus... »

L'ex-PM Navin Ramgoolam a réagi hier après la nouvelle que Vijaya Sumputh avait démissionné de son poste de directrice exécutive du Cardiac centre. « Seki noun tande Rs 323 200, pa kone ki lezot zafer linn gagne ankor. Seki mo pann konpran kouma Pravind Jugnauth, Premie minis non elu, pa konn narien, kouma li ti dir ki li pa kone kisannla voyaz dan so avion. Papa piti mem deal; enn Premie minis bizin ena lapoign ». L'ancien Premier ministre devait aussi soutenir que l'ICAC « devra mener l'enquête pour déterminer les abus », ajoutant par ailleurs qu'Anil Gayan aurait dû lui aussi soumettre sa démission.