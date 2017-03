AFFAIRE SOBRINHO—XAVIER-LUC DUVAL: « Une PNQ le 28 mars car il y a trop de contradictions »

Des « zones d’ombre » et « trop de contradictions ». C’est la perception du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, au sujet de l’affaire Alvaro Sobrinho et qui l’a décidé à axer sa PNQ sur le sujet à la rentrée parlementaire. C’est ce qu’il a indiqué à la presse hier après-midi, à son bureau, à l’Hôtel du Gouvernement. S’agissant de sa rencontre avec la présidente de la République, jeudi, il s’est montré très avare quant au contenu de leurs discussions, se contentant de dire qu’il a réitéré sa demande pour qu’elle vienne s’expliquer « directement à la nation à travers la presse ». Concernant le métro express, il estime que « les frayeurs des Mauriciens sont justifiées ». Quant à l’importante saisie de drogue hier matin, il a félicité la police avant de demander au président de la Commission d’enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, de « présenter au moins un rapport intérimaire avec des recommandations ».

Revenant sur sa rencontre avec la présidente de la République, jeudi, Xavier-Luc Duval s’est montré très laconique concernant le contenu de leurs discussions. « Je ne suis pas son porte-parole. Je ne peux dire ce qu’elle a dit », devait-il dire. Il a indiqué avoir été invité par celle-ci et que la rencontre a duré une heure. « Nous avons eu plusieurs sujets de discussion mais on a surtout parlé de l’affaire Sobrinho. J’ai réitéré ma demande pour qu’elle s’explique directement à la nation, à la presse, pour qu’il y ait une transparence totale dans cette affaire. C’est le minimum que les Mauriciens peuvent attendre. Sudhir Sesungkur lui-même a dit qu’il y a eu maldonne au niveau de la FSC. La BoM dit qu’il n’y avait pas de demande d’Investment Banking Licence. Il y a énormément de confusions ». Pour corser le tout, ajoute le leader de l’opposition, « Ivan Collendavelloo a fait une déclaration sur cette affaire ce matin ». Pour Xavier-Luc Duval, cette position de son ancien collègue ministre est « surprenante et déplacée ». « Cherche-t-il à influencer les résultats de l’enquête ? Lui-même dit que c’est une personne propre. Mais, la FSC n’aurait pas dû avoir déjà vérifié cela ? Ivan Collendavelloo aurait pu lui-même mener l’enquête. C’est inacceptable qu’un ministre vienne influencer une enquête ! Comme Alvaro Sobrinho sort de l’avion, il va dans son bureau. Il y a une tentative d’être le porte-parole de Sobrinho ».

S’agissant de la conférence de presse du multimilliardaire angolais, le leader de l’opposition a dit regretter que des journalistes n’y aient pas eu accès. « J’ai été bien surpris qu’il ait invité une section seulement de la presse. Il y a des zones d’ombre. La réputation de Maurice est en jeu ». Ce qui l’a décidé à axer sa PNQ sur le sujet le 28 mars prochain.

S’exprimant sur le projet de métro express, Xavier-Luc Duval a précisé que « le Parti mauricien de l’Opposition n’est pas là pour empêcher le développement. Si le tracé, la façon d’opérer sont meilleurs ou pires, personne ne peut le dire à cause de toute l’opacité qui entoure le projet ». Il s’est demandé si la révision à la baisse du coût du projet par rapport au coût avancé sous l’ancien gouvernement ne sera pas au détriment des Mauriciens. « Quel sera le coût réel ? Il n’y a pas que la construction, il y a le coût d’opération. Il y a une subvention considérable que les contribuables auront à payer chaque année. Y a-t-il eu de la transparence dans l’allocation des contrats de construction et de l’opération ? » Par ailleurs, dit-il, « comment peut-on procéder à la pose de la première pierre quand on n’a pas encore fait le montage financier ? La deuxième pierre, on ne sait pour quand ce sera. On ne sait même pas s’il y aura deuxième pierre car tant que le montage financier n’a pas été fait, un projet ne peut aller de l’avant ».

Au chapitre de la saisie de drogue d’une valeur de Rs 2 milliards effectuée par la police hier matin, il a tenu à féliciter la police. « Mais pour chaque kilo saisi, combien de kilos rentrent à Maurice ? » Selon lui, « Rs 2 milliards de drogue pour un aussi petit pays que Maurice donne une indication de l’ampleur de la drogue à Maurice. C’est un fléau qui s’étend et qui est hors de contrôle ». Il est temps, dit-il, que « le juge Lam Shang Leen présente au moins un rapport intérimaire avec des recommandations car cela fait un an et demi qu’il siège sur la Commission d’enquête sur la drogue ».

Auparavant, le leader de l’opposition a dressé un constat sur les accomplissements du pays dans le cadre du 49e anniversaire de son indépendance. Il n’a pas négligé le fait que le pays a la chance de vivre cette célébration dans la paix. « Depuis l’Indépendance, Maurice a parcouru un long chemin. Nous avons connu des développements économiques et sociaux qui font des envieux chez nos voisins ». En dépit de tout cela, toutefois, il a dit noter « de la sous-performance dans beaucoup de domaines. Il y a un travail inachevé. Maurice joue en dessous de son potentiel ». Il devait citer comme exemples l’égalité des chances pour les Mauriciens. « Maurice n’est pas parvenue là où elle devrait être que ce soit dans le public ou dans le privé ». Ensuite, la lutte contre la pauvreté, où « il reste beaucoup à faire ». Concernant l’indépendance des institutions, il note une « dégradation », sujet qu’il dit avoir d’ailleurs abordé jeudi avec la présidente. Ensuite, côté économie, « nous tournons en rond. On n’arrive pas à sortir du Middle Income Trap ».

En tant que chef de l’opposition et chef d’une tribu au Ghana, il souhaite la bienvenue au vice-président ghanéen. Xavier-Luc Duval a rappelé ses efforts quand il était ministre des Finances pour rapprocher Maurice et les pays d’Afrique. « Maurice est le seul pays africain qui accueille 50 autres pays du continent sans avoir besoin de visa. Nous sommes devenus un lieu d’accueil et de rencontre pour les Africains ».