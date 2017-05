AFFAIRE STACEY HENRISSON : L’appel de Ramdassen Tany entendu

Le 30 novembre 2015, Tany Ramdassen, le chauffeur et complice de Jayraj Sookur – accusé du meurtre de Stacey Henrisson, dont le corps avait été retrouvé dans un sac à Plaine-Champagne –, avait été reconnu coupable par la Cour intermédiaire. La magistrate Niroshini Ramsoondar l’a ainsi condamné à 12 mois de prison. L’ex-chauffeur de l’accusé avait alors fait appel de la sentence, lequel a été entendu hier par un « double bench » composé des juges Abdurafeek Hamuth et Bobby Madhub.

Sous une charge de « concealing corpse », Tany Ramdassen était accusé d’avoir aidé son ancien patron, le beau-père de la victime, à se débarrasser du corps de cette dernière. Jayraj Sookur, quant à lui, a été condamné à la prison à perpétuité devant les Assises. C’est Tany Ramdassen qui avait balancé aux enquêteurs le nom de son patron comme étant le présumé meurtrier de Stacey Henrisson, expliquant qu’il l’avait aidé à se débarrasser du corps de Stacey Henrisson à Plaine-Champagne. Ses sept dépositions ont été lues hier en cour par l’inspecteur Peerbaccus. Si dans un premier temps le chauffeur avait indiqué qu’il n’était pas au courant de la présence du cadavre dans le 4x4 de Jayraj Sookur et que son patron lui avait fait croire qu’ils allaient jeter des ordures à Plaine-Champagne, dans sa quatrième déposition, il devait se rétracter et tout avouer à la police.

Tany Ramdassen avait fait la connaissance de Jayraj Sookur en 1991, ce dernier était alors marié à une Japonaise. Après quelque temps, ils avaient perdu contact car Jayraj Sookur n’était pas au pays. Après plusieurs années, Tany Ramdassen avait recommencé à voir Jayraj Sookur pour des massages thérapeutiques car ce dernier était atteint d’une « partial attack ». « Je m’étais lié d’amitié avec lui et il m’avait proposé un travail de chauffeur. Il vivait alors avec Béatrice Rouillon et après j’ai appris que cette dernière avait déjà une fille avec un certain Wills Henrisson », avait-il déclaré à la police. Dans ses dépositions, Tany Ramdassen soutient que Jayraj Sookur s’était rapproché de Stacey Henrisson après la mort du père de cette dernière et s’était empressé de contracter un mariage civil avec sa mère Béatrice. « Je savais qu’au début le mariage civil ne l’intéressait pas, mais après il m’a dit qu’il devait le faire pour pouvoir contrôler les biens de Stacey pendant qu’elle est encore mineure », a-t-il affirmé. Tany Ramdassen devait aussi expliquer à la police qu’il ne savait pas que Jayraj Sookur projetait de tuer la jeune fille car ce dernier avait dit qu’il allait l’envoyer en Inde pour des études durant trois ans et qu’il allait par la suite vendre tous ses biens avant qu’elle n’atteigne la majorité. Tany Ramdassen a également soutenu que son ex-patron « a essayé de le piéger » en jetant dans sa poubelle les affaires de la jeune fille. « Il avait entamé beaucoup de démarches pour empêcher qu’une autre personne puisse mettre la main sur l’héritage de Stacey. Mo ti dakor pou al zet lekor-la. »