AFFAIRE SUMPUTH: Chocs et révolution bonbonnes

Hier, c'était la bonbonne de 135 kg à Rs 2 milliards. Aujourd'hui, une autre de Rs 323 200 mensuellement nous éclate à la figure. Nous sommes bien dans un système qui produit des bonbonnes à la semaine. Bienvenue au royaume !

Rs 100 000, c'est choquant, disent-ils aujourd'hui. Alors que durant deux ans, la dame touchait Rs 223 000. Et pendant tout ce temps, c'était acceptable… Même si c'était le double de ce que touchait son prédécesseur avec qualifications et expérience nécessaires. Tous ceux qui aujourd'hui seulement sont choqués s’agitent. À cause des Rs 100 000, comme si le pactole de Rs 223 000, tout comme sa nomination, était un montant légitime, et méritait caution. Sans gêne.

Deux ans de protestation

Pendant deux ans, l'opposition, la presse et le peuple (du moins une partie) décriaient ce symbole de l’arrogance du pouvoir. Mais rien ne fit bouger les dirigeants. Chaque semaine, le scandale alimentait les journaux. Deux ans de protestation auprès de l’EOC sans grands résultats. Rien n’a pu réveiller les excités. Deux ans de questions parlementaires, de critiques sur les agissements de l’ancien ministre de la Santé n’ont pu provoquer la moindre attention du gouvernement sur ce qui gangrène ce pays.

Le vrai problème est que la colère a été provoquée par ces Rs 100 000, alors que le scandale consiste en la nomination elle-même, il y a deux ans. C'est à ce moment-là qu'il fallait être choqué ! Comment peut-on être choqué pour Rs 100 000 et ne pas l’avoir été pour plus que le double?

Tous révoltés!

Mais, mieux vaut tard que jamais. Même si les « prêcheurs de morale », qui s’offusquent aujourd'hui, interviennent après avoir encouragé durant deux ans leur collègue dans ses insultes à ceux qui dénonçaient un acte flagrant de népotisme qui s’étalait avec arrogance. « Collective responsibility », diront-ils !

Aujourd'hui, dans la rue, les pancartes font leur apparition, et sur les ondes, un soudain déferlement de commentaires sur le duo Sumputh-Gayan. Les langues se délient. Même le syndicat complaisant s’y met en parlant d’abus et de la mauvaise prestation de la dame. Tous sont révoltés contre la nominée politique et son mentor. Mais, où était le choc pendant tout ce temps, étant donné que les antécédents de l’une et l'autre étaient connus. “Finn bien soutire”, pour utiliser une expression mauricienne, comme des mamans poules et des papas coqs, une situation infectieuse.

« Government decides… »

La leçon à tirer de ce scandale est que toute critique contre le gouvernement ne peut aboutir que si le gouvernement lui-même y consent... On l’a vu dans le cas de Heritage City. Si l'autre n’avait pas décidé d’y mettre un frein, nous aurions vu cette absurdité s’ériger. Aujourd'hui, s'il n’avait pas décidé de lâcher Sumputh, il n’y aurait jamais eu une telle levée de boucliers et Sumputh serait restée avec ses Rs 323 000, et son mentor nous aurait sorti une insulte, avec son arrogance coutumière: « We are government, government decides. » Vous me direz que c'est mieux que le langage du vieux, épicé à volonté!

Tout ceci nous ramène à une réalité : le gouvernement est seul juge de tout et guide la révolte du peuple. Le succès des opposants dans leurs luttes dépend de lui. C'est le gouvernement qui décide quand il faut être choqué et quand il ne faut pas l’être. L’efficacité de la critique dépend du bon vouloir d’une personne. Vous auriez vu que c'est lorsque le feu vert a été donné pour laisser tomber Sumputh que la critique était la plus aboutie. Donc pour l’avenir, il faut savoir qui il faut choquer pour qu'un scandale soit pris en compte.

Bonbonnes oubliées

Prions alors pour que la bonne personne soit choquée par le limogeage de Megh Pillay, le recrutement dans les corps para-étatiques, les scandales Choomka…et autres bonbonnes déjà éclatées. Consultez la presse pour plus de renseignements.