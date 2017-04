AFFAIRE SUMPUTH: La décision de l’EOC en question !

Est-ce qu’une démission signifie qu’il n’y a jamais eu de violation de la loi du pays ?

Il n’y a aucune part dans la loi (Equal Opportunities Act) où il est mentionné que l’Equal Opportunities Commission (EOC) peut décider de ne plus aller de l’avant avec un cas lorsque la personne incriminée a démissionné de son poste.

L’EOC a décidé de changer de stand dans cette affaire portée à son attention et sur laquelle elle a travaillé durant deux ans. Elle devait défendre le cas devant le tribunal pour qu’il statue s’il y avait entorse à la loi pour promouvoir l’égalité des chances à Maurice. L’EOC estime qu’il n’existe plus de live issue, maintenant que la défenderesse Mme Sumputh a soumis sa démission du poste, objet du litige. Quelle simplicité !

La décision de l’EOC doit nous interpeller au nom du droit des personnes lésées par la discrimination dans le recrutement. Il serait bon qu’on soit éclairé sur le pouvoir de cette Commission instituée par les lois du pays, payée des deniers publics pour lutter contre la discrimination avec pour objectif d’aider à consolider la justice dans un état de droit. Bref, à promouvoir la rule of law.

Si l’EOC a enquêté sur un cas de violation de la loi et a trouvé matière à poursuite, et qu’aucune conciliation n’est possible, elle est obligée de soutenir sa position devant le tribunal déjà saisi pour une affaire. (Voir les Sections 31 et 33, Equal Opportunities Act). Au tribunal de juger si oui ou non il y a eu violation de la loi.

La question de live issue ne se pose pas.

L’EOC avait déjà fait son enquête. Et si elle avait décidé, à la suite de celle-ci, de porter l’affaire devant le tribunal, c’est qu’elle a trouvé matière à poursuite. Le fait que la dame démissionne fait-il disparaître pour autant le préjudice allégué ? Est-ce que la démission du prévenu équivaut à dire que le mal allégué n’existe pas, ou qu’il n’a jamais existé aussi ? Plus important encore, est-ce que la démission signifie qu’il n’y a jamais eu violation de la loi du pays ?

Et pour les victimes qui ont subi quelque discrimination, quelque préjudice, est-ce qu’elles n’ont droit à aucune réparation, simplement parce que la dame a démissionné ? Est-ce que tous ceux qui sont poursuivis devant ce tribunal peuvent s’en aller “scot free” par le simple fait qu’après avoir abusé du système, démissionnent ? À titre de comparaison, est-ce que le harceleur qui cesse d’abuser de la loi va voir son cas rayé s’il cesse de harceler sa victime ?

Nous sommes d’accord qu’il ne s’agit pas ici d’un cas criminel. Mais, il y aurait eu violation de la loi. C’est un peu trop simpliste pour une Commission, instituée par le parlement, donc par des représentants du peuple ayant voté une loi contre la discrimination, de venir dire qu’il n’y a pas de live issue alors que la violation alléguée du droit s’est traduite dans les faits, aux yeux de tout le monde, défiant l’opinion publique durant deux ans ! Que fait-on de l’intention du législateur ?

Si l’EOC peut légalement changer de stand selon que la défenderesse ait démissionné ou non, c’est que le système est défaillant, et le législateur doit intervenir au nom du droit de la population de voir que justice est faite lorsqu’un préjudice est allégué. C’est le droit fondamental de la victime d’obtenir réparation, aussi bien que de celui ou celle qui est traîné devant le tribunal d’être blanchi.

Une Commission ne décide pas que du présent, mais aussi pour l’avenir. Elle écrit là en quelque sorte la jurisprudence, et est censée pouvoir renforcer la doctrine. Ayant été occupée avec ce dossier pendant deux ans, elle doit être en mesure de formuler des idées, d’établir des précédents pour la postérité. Elle contribue à établir la norme. Elle a un rôle normatif. Elle doit assumer ses responsabilités dans ce sens.