AFFAIRE SUN TAN : La décision de la juge des référés attendue

Les avocats du DPP ont soumis leurs arguments hier devant la juge Ah Foon Chui Yew Cheong, siégeant en référé, dans le cadre de la plainte constitutionnelle logée par le Directeur des Poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, contre l’ICAC et le ministère du Logement et des Terres dans l’affaire Sun Tan. La juge des référés, qui a entendu les arguments des différentes parties pendant plus d’une heure, prononcera son verdict à une date ultérieure.

Dans le sillage de cette affaire, par voie d’affidavit, Me Satyajit Boolell déplore la façon de faire de l’ICAC. « The present enquiry by ICAC amounts to a colourable device designed and aimed at circumventing the clear provisions of section 93 of the Constitution », soutient-il. « I aver that the decision to convene me or investigate my conduct cannot be made in the light of mere allegations and unverified evidence by reason of my tenure of office, especially by virtue of section 93 of the Constitution ».

Le DPP avait formulé une demande d’injonction en Cour suprême, interdisant à l’ICAC et à la police de procéder à toute arrestation ou d’initier une enquête sur le bail des Pas Géométriques à Palmar. Le 14 juillet, la juge Ah Foon Chui Yew Cheong avait accédé à sa demande. L’ordre intérimaire, interdisant l’arrestation du DPP, est effectif jusqu’à ce que la cour se prononce sur cette affaire.

Le ministère du Logement et des Terres avait sollicité l’avis de Me Satyajit Boolell en 2008 alors qu’il officiait comme Parliamentary Counsel au bureau de l’Attorney General, sur le montant du renouvellement du loyer des baux de terres de l’État. Me Satyajit Boolell avait recommandé que le loyer soit revu à la hausse, en conformité avec les recommandations du ministère des Finances. Ainsi, le loyer de la société était passé de Rs 45 000 à Rs 1 611 722. C’est après avoir pris connaissances du dossier que l’ICAC avait décidé de convoquer Me Satyajit Boolell pour une déposition under warning.

Le DPP dirige cette plainte constitutionnelle contre l’ICAC, le commissaire de police (CP) et le ministère du Logement et des Terres. Ce dernier est représenté par Me Ravin Chetty et l’avouée Saya Ammanah Ragavoodoo. L’ICAC est représentée par Me Maxime Sauzier alors que le DPP est représenté par Sir Hamid Moollan, QC, Me Raymond d’Unienville, QC, Me Sanjay Buckory et le Senior Attorney Vijay Dwarka.



BUREAU DU DPP SOUS LA TUTELLE DE L’AG : L’État soumet un nouvel affidavit

Dans le litige qui oppose le Directeur des Poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, à l’Attorney General et l’État, contestant la décision du Conseil des ministres, datée du 27 février 2015, de placer le bureau du DPP sous la tutelle du bureau de l’Attorney General, les parties concernées se sont présentées devant la Master and Registrar de la Cour suprême hier. L’État a soumis un nouvel affidavit en guise de défense dans cette affaire. L’affaire a ainsi été renvoyée au 13 octobre.

L’État et l’AG réclament le rejet de la plainte du DPP, qui conteste la mise sous tutelle de son bureau, faisant du Solicitor General l’officier responsable de l’administration. Selon le DPP, la décision du Conseil des ministres de placer son bureau sous la tutelle de l’AG, Me Ravi Yerrigadoo, est contraire à l’article 72 (6) de la Constitution qui impose au DPP le devoir d’empêcher quelconque institution d’avoir le contrôle sur son bureau. Il soutient que placer son bureau sous la responsabilité de l’AG et que, par ricochet, le placer sous le contrôle d’un Supervising Officer serait anticonstitutionnel. D’autre part, Me Satyajit Boolell affirme qu’il n’y a pas eu de consultation avec l’AG concernant cette décision du Conseil des ministres et que, de ce fait, il a été mis devant un fait accompli.