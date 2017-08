AFFAIRE SUN TAN : Les différents avis du parquet sur les loyers à payer décriés

Le ministère du Logement et des Terres a fait état de deux avis contradictoires du parquet sur les loyers à payer pour le renouvellement du loyer des baux de terres de l’État. Dans un document soumis hier devant la Master's Court, le ministère soutient que le parquet avait recommandé de nouveaux tarifs pour ces baux de terres en 2008. Toutefois, en 2012, le parquet devait changer d'avis et avait demandé de maintenir l'ancien tarif. La réponse de Me Satyajit Boolell au ministère est attendue le 3 octobre.

Le ministère du Logement et des Terres avait référé ce cas à la commission anti-corruption lorsque, dans une réunion du 19 juillet 2011, à laquelle Me Satyajit Boolell était présent, il avait été proposé que le ministère se tourne vers le parquet pour obtenir un nouvel avis sur le montant du loyer que devrait payer la société Sun Tan pour un bail sur des Pas Géométriques à Palmar, alors qu'en 2008 le tarif avait été revu à la hausse. En effet, le 27 décembre 2008, le parquet avait conseillé un nouveau tarif pour le loyer à payer à compter du 19 juillet 2008.

Le bail de Sun Tan avait expiré avant cette date et devait alors s'acquitter d'une indemnité pour sa demande de renouvellement. Suivant l'avis du parquet sur le nouveau tarif à appliquer, le ministère du Logement avait fixé les indemnités de Sun Tan à Rs 1 611 722 et le loyer à Rs 1 517 673.

Mais le 21 février 2012, le parquet est revenu sur sa décision, recommandant de maintenir l'ancien tarif tout en précisant que l'indemnité exigée pour ceux qui doivent renouveler leur bail – tout comme Sun Tan – revienne à Rs 45 000. C'est après avoir pris connaissances du dossier que l'ICAC avait ainsi décidé de convoquer Me Satyajit Boolell pour une déposition “under warning”, et ce afin de connaître sa participation dans ces avis, et prenant note que son épouse est actionnaire au sein de Sun Tan.

Dans cette action en Cour suprême, le DPP conteste ainsi sa convocation pour un interrogatoire “under warning” au QG de l'ICAC et demande qu’une interdiction soit émise contre l’ICAC, l'interdisant ainsi de poursuivre son enquête. Il demande d'autant plus à la Cour suprême de renverser la décision du ministère du Logement, en date du 6 juillet, de référer l’affaire Sun Tan à la commission anti-corruption.

Devant la Master's Court hier, le ministère du Logement et des Terres, qui se retrouve aux côtés de l'ICAC et du CP dans ce procès que Me Satyajit Boolell leur a intenté, a réclamé le rejet de la plainte du DPP. Il a été soutenu que cette action n'a pas lieu d'être car le DPP ne lui a pas servi de mise en demeure un mois avant qu'il ne dépose sa plainte. Me Satyajit Boolell devra faire part de sa position le 3 octobre.