AFFAIRE SUNTAN—PLAINTE CONSTITUTIONNELLE DU DPP: L’ICAC obtient un ultime renvoi pour soumettre sa défense

La plainte constitutionnelle logée par le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, contre l’ICAC, le commissaire de police (CP) et le ministère du Logement et des Terres a été appelée hier devant la Master and Registrar de la Cour suprême, Shameem Hamuth-Laulloo. Le représentant de l’ICAC, Me Sultan Sohawon, a demandé un autre renvoi pour soumettre sa “plea”. La Master and Registrar a accordé un ultime renvoi à l’ICAC jusqu’à la séance du 9 mars.

Me Satyajit Boolell réclame un “constitutional redress” auprès de la Cour suprême car il estime que ses droits fondamentaux ont été « bafoués » à la suite de l’enquête lancée par l’ICAC sur la compagnie Sun Tan. Dans le sillage de cette affaire, par voie d’affidavit, Me Satyajit Boolell déplore la façon de faire de l’ICAC. « The present enquiry by ICAC amounts to a colourable device designed and aimed at circumventing the clear provisions of section 93 of the Constitution », soutient-il. « I aver that the decision to convene me or investigate my conduct cannot be made in the light of mere allegations and unverified evidence by reason of my tenure of office, especially by virtue of section 93 of the Constitution. »

Par ailleurs, le DPP avait formulé une demande d’injonction en Cour suprême, interdisant à l’ICAC et à la police de procéder à toute arrestation. Requête qui avait été agréée par la juge Ah Foon Chui Yew Cheong le 14 juillet dernier. L’ordre intérimaire interdisant l’arrestation du DPP est effectif jusqu’à ce que la cour se prononce sur cette affaire.

Rappelons qu’en 2008, le ministère du Logement et des Terres avait sollicité l’avis de Me Satyajit Boolell, alors qu’il officiait comme Parliamentary Counsel au bureau de l’Attorney General, sur le montant du renouvellement du loyer des baux de terres de l’État. Me Satyajit Boolell avait recommandé que le loyer soit revu à la hausse, en accord avec les recommandations du ministère.

VIOL ET MEURTRE D'UNE OCTOGÉNAIRE: La demande de remise en liberté conditionnelle de Sooriadev Cheetamun contestée

Sooriadev Cheetamun, un jeune habitant de Phoenix, est poursuivi devant les Assises pour le meurtre d'une octogénaire en 2013. Il a comparu devant le juge Benjamin Marie-Joseph hier. Son homme de loi, Me Ravi Rutnah, a logé une demande pour la remise en liberté conditionnelle de son client, ce à quoi a objecté la poursuite. Les débats sur cette motion auront lieu le 23 mars. Chandrama Bullywon, la victime, avait été découverte dans son lit le 22 avril 2013 avec de multiples blessures.

Chandrama Bullywon, âgée de 80 ans, avait rendu l’âme après avoir été victime de sévices sexuels chez elle. Sooriadev Cheetamun, 25 ans et habitant Phœnix, avait été arrêté. Ce sont les cris de détresse de la victime qui avaient, ce jour-là, alerté les voisins, lesquels étaient parvenus à maîtriser le jeune homme, qui tentait de quitter à toute vitesse la maison de la retraitée. L’octogénaire avait été découverte à moitié nue dans son lit et portant de multiples blessures au visage. Elle avait été évacuée d’urgence vers le Princess Margaret Orthopaedic Centre (PMOC) pour les premiers soins. L’examen médical pratiqué sur la victime avait confirmé qu’elle avait subi des sévices sexuels. Elle devait cependant rendre l’âme peu après sur son lit d’hôpital. À la police, Sooriadev Cheetamun avait expliqué que ce jour-là, il était descendu d’un autobus après une beuverie. Il s’est ensuite dirigé vers la maison de Chandrama Bullywon, située non loin, pour demander à cette dernière de lui donner quelques pamplemousses. Mais la femme lui aurait dit « revini taler ».

Le suspect devait revenir plus tard à la charge en s’introduisant dans la cour de Chandrama Bullywon. Il devait ensuite embrasser cette dernière sur les joues mais l’octogénaire s'était réfugiée dans sa maison. L'accusé devait alors s’introduire dans la demeure en passant par la fenêtre du salon avant d'infliger des coups mortels au visage de la victime et de l’agresser sexuellement.

PRIVY COUNCIL—GROVE PARK DEVELOPMENT LTD: Le jugement dans l’affaire contre la MRA mis en délibéré

Les Law Lords du Judicial Committee du Privy Council ont entendu mercredi dernier l’appel interjeté par la compagnie Grove Park Development Ltd contre la Mauritius Revenue Authority (MRA). La société appelante avait participé à un projet de construction. L’une des conditions du contrat était que la compagnie devait compléter les travaux de construction à hauteur de Rs 50 millions au plus tard le 30 juin 2011. Au cas où le travail ne serait pas complété, la MRA allait imposer une taxe. Grove Park Development Ltd demande au Privy Council de rejeter cette décision de la MRA. Le jugement a été mis en délibéré.

Par ailleurs, le 7 mars prochain, les Law Lords Mance, Kerr, Wilson, Hughes et Hodge écouteront l’appel des frères Sumodhee. Le Privy Council est revenu sur sa décision en acceptant, le mercredi 6 janvier 2016, d’entendre l’appel des quatre condamnés dans l’affaire l’Amicale. Sheik Imram Sumodhee, son frère, Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor avaient écopé d’une peine de prison à vie, soit l’équivalent de 45 ans de prison, le 20 novembre 2000, après avoir été reconnus coupables devant les Assises d’avoir mis le feu à la maison de jeu L’Amicale de Port-Louis le 23 mai 1999, où l’incendie avait fait sept morts. Les quatre condamnés, qui ont déjà passé 15 ans en prison, avaient vu dans un premier temps leur demande d’appel devant le Judicial Committee du Conseil privé de la Reine, le 8 décembre 2015, rejetée. Le 3 février 2016, regain d’espoir pour les quatre condamnés lorsque le Privy Council revient sur sa décision en leur accordant la permission d’interjeter appel contre leur condamnation.