AFFAIRE TRILOCHUN—PRAVIND JUGNAUTH: « Pa pou ena okenn cover-up »

Le ministre des Finances et leader du MSM, Pravind Jugnauth, a « rassuré » la population « ki pa pou ena okenn cover-up » dans l’Affaire Trilochun. Il est intervenu hier à la municipalité de Vacoas/Phoenix dans le cadre d’un congrès organisé par le comité régional du MSM du N° 15, en présence du vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, du ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha et de celui des Technologies de l’information et des Communications, Etienne Sinatambou.

Le leader du MSM a souligné que le parti continuera d’avancer « avec des principes » qui l’ont toujours guidé, avant d’affirmer qu’il souhaite dire un mot sur l’avocat Kailash Trilochun, qui, ces jours-ci, fait face à de graves allégations concernant l’agression au cutter du président du conseil d’administration de l’ICTA, Bhanoodutt Beeharee. « Ou kone seki finn arive o nivo l’ICTA, nou ava gete ki finn pase ekzakteman. Ena enn lanket. Mo pa pou koz an detay lorla. Ena bann alegasion ki finn fer kont li. Ena lanket par lapolis. Li enn zafer bien serie ek mo pa la pou ziz dimounn avan ler. Monn touzour dir sa, me selman nounn dimann li, pou lemoman, pandan ki lanket pe fer, ti bon li tir li dan plas kot li finn nome parski nou bizin les bann institision azir ek fer travay an tout liberte ek an tout indepandans. Mo sagrin, ki li pann ekout sa konsey la. Nounn bizin ariv enn sitiasion kot nounn tir li me kouma mo dir, tir li pa ve dir nounn fini kondann li. Biensir li ena so drwa reprezante par nimport ki avoka li souete. Sel zafer, mo kapav asir la popilasion ki pa pou ena okenn cover-up. Pa pou ena faver. Lanket pou fer kouma bizin ek nou tou pou la ». Il ajoute toutefois que, ce qu’il trouve drôle, « c’est que le Parti travailliste accuse Kailash Trilochun et le critique, alors qu’il est défendu par un de leurs membres ». « Al konpran si ou kapav konpran kiksoz », affirme Pravind Jugnauth.

Nando Bodha n’a pour sa part pas souhaité faire de commentaires, affirmant que « ena lalwa. Ena lapolis. Ena enn lanket ki fer dan meyer kondision ». Il a ajouté que « nous sommes au pouvoir depuis 20 mois et il y a eu de gros scandales », en citant, entre autres, l’affaire BAI.