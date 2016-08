Procédant à la remise des prix de la Young Talent Competition organisée par la FSC ce matin, Roshi Bhadain a répondu aux questions de la presse sur l’affaire Kailash Trilochun. Il estime que ce dernier « a droit à un avocat » pour le défendre dans cette affaire, peu importe qui il a choisi. « Tout le monde a droit à un avocat. Peu importe de quoi il est accusé. Il est libre de prendre l’avocat qui, selon lui, pourra mieux le défendre en la circonstance. Et l’avocat a lui aussi une obligation pour défendre son client au mieux de son habilité », a-t-il dit.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles c’est l’avocat engagé qui a remis des documents à la presse, Roshi Bhadain dira simplement : « Je ne suis pas au courant. Il y a tellement de personnes qui donnent des documents à la presse… » Dans la foulée, Roshi Bhadain a rappelé que son ministère travaille sur les Good Governance Reviews de plusieurs corps parapublics, dont l’ICTA, BPML et la SICOM. « Quand il y a des risques de mauvaises pratiques, il est de notre devoir de faire ce genre d’exercice. L’ICTA a été dans l’actualité pour des raisons qu’on connaît, mais il faut aussi trouver des solutions. Réfléchir aux procédures à mettre en place quand on retient le service des hommes de loi et combien il faut les payer. »

Roshi Bhadain a confié qu’il présentera un système transparent concernant les services légaux. « Il faut un système où tout le monde saura de quoi on est en train de traiter et comment on le fait. Quelles sont les qualifications de la personne retenue, son expérience, ses frais par heure ou en général… » Il compte mettre en place une base de données, auquel tous les corps para-étatiques pourront se référer quand ils nécessiteront des services légaux. « Ils pourront également s’y référer en fonction du profil recherché et en matière d’expérience, entre autres. Parfois, il y a des avocats qui sont spécialisés dans certains secteurs. Tous ceux qui sont intéressés à représenter les corps para-étatiques seront dans cette base de données. »

Concernant les legal fees, Roshi Bhadain a précisé que, dans la loi, il ne peut y avoir de barème ni de limite. « Un avocat peut réclamer ses propres frais, le système est ainsi ». Toutefois, les corps para-étatiques ont un budget et doivent connaître les dépenses en termes de legal fees. Il faut savoir comment on dépense l’argent public. La base de données permettra la transparence et d’obtenir le service qu’il faut, les compétences pour chaque cas, et ce à un prix raisonnable. Les Good Governance Reviews passeront par le Conseil des ministres et, s’il n’y a aucune objection, elles seront rendues publiques.