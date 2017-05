AFFAIRE VANESSA LAGESSE : Bernard Maigrot autorisé à voyager dans une dizaine de pays

Le procès intenté à Bernard Maigrot pour le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse a été appelé aux Assises hier devant le juge Prithviraj Fekna. L’accusé a obtenu l'autorisation de voyager du 22 mai au 4 juin. Il se rendra dans une dizaine de pays pour ses affaires professionnelles. Bernard Maigrot voulait initialement obtenir un “variation order” pour voyager à différentes périodes, ce à quoi a refusé le juge, indiquant qu'il est sur un “open passport” et qu'il sera difficile pour les autorités de suivre ses déplacements. Le juge a par ailleurs fait ressortir que le procès devrait prendre sur le fonds incessamment.

Bernard Maigrot se rendra en France, en Angleterre, au Portugal, à Madagascar, en Afrique du Sud, en Angola, à Dubaï, au Bangladesh, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans sa demande initiale, il avait demandé l'autorisation de voyager à différentes périodes de l'année à des destinations différentes. Le juge Fekna lui a cependant fait comprendre que la cour ne pourrait émettre un ordre pour ces différentes dates car il est sur un “restricted passport”. Le bureau du DPP, représenté par Me Medaven Armoogum, n'a pas objecté à ce qu'il voyage du 22 mai au 4 juin. Il devra cependant être de retour en cour le 6 juin pour rendre son passeport. Bernard Maigrot était représenté en cour par Me Roovisha Seetohul, qui remplaçait Me Gavin Glover, SC. Le juge a aussi fait remarquer que le procès de Bernard Maigrot devrait débuter devant les Assises sous peu et qu'il ne pourra se déplacer aussi souvent.

Par ailleurs, un “ruling” sur une motion logée par l’avocat de la défense, Me Gavin Glover, SC, pour un « stay of proceedings », est attendu. Me Glover estime en effet qu’il y aurait dû y avoir une enquête préliminaire avant d’instituer de nouvelles accusations contre son client. Il remet en question la décision du DPP et soutient que les droits de son client à un procès équitable « ont été bafoués ». Ainsi, pour la défense, la manière dont cette affaire a été logée porterait préjudice à l’accusé et à ses droits constitutionnels. Bien que les amendements à la Criminal Procedures Act confèrent au DPP le droit de déférer un procès devant les Assises directement sans enquête préliminaire, Me Glover soutient que l'affaire de Bernard Maigrot aurait, elle, dû être traitée différemment, « car c'est un procès d'une grande importance ». Le juge Fekna a réservé son jugement.

Pour rappel, Bernard Maigrot est accusé d’homicide sur la personne de Vanessa Lagesse, retrouvée morte dans sa baignoire le 10 mars 2001. L’affaire avait une première fois été déférée aux Assises le 28 novembre 2001 à la suite d’une enquête préliminaire en cour de Mapou. Le 2 juin 2008, le DPP d’alors, Me Gérard Angoh, avait accordé un non-lieu à l’accusé. Mais le 23 mai 2011, Bernard Maigrot était de nouveau arrêté après que le bureau du DPP ait décidé de rouvrir l’enquête suite à l’obtention de nouveaux rapports scientifiques provenant de l’étranger. Les autorités compétentes locales avaient confié à des laboratoires étrangers certaines données dont elles disposaient depuis l’enquête menée par la police au début de l’affaire.