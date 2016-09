AFFAIRE YAN TECK NG ET MOHIDINKHAN: Le procès pris sur le fond le 19 septembre

Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, 19 ans, et Jean-Marc Yan Teck Ng, un homme d’affaires de 45 ans, ont comparu devant la Cour d’assises ce matin dans le cadre du procès qui leur est intenté pour importation d’héroïne. Le procès a été fixé pour le 19 septembre, les deux accusés ayant déjà retenu les services d’hommes de loi. La défense de Jean-Marc Yan Teck Ng a demandé que les complete briefs lui soient communiqués avant que le procès ne débute.

Les faits remontent à 2012. Jean-Marc Yan Teck Ng Man King, alias Ballon, était engagé dans l’importation de fruits de mer et faisait des allers-retours entre Maurice, Madagascar, l’Afrique du Sud et l’Inde. Cet habitant de Beau-Bassin tenait également un entrepôt au port franc alors que son intermédiaire, Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, était gérant d’une boutique à Plaine-Verte. Ce dernier essayait d’écouler l’héroïne que l’homme d’affaires lui faisait parvenir.

Ayant eu vent de leurs activités, les officiers de l’ADSU les surveillaient de près et sont intervenus lors d’une opération de livraison. Jean-Marc Yan Teck Ng Man King et Ashfaaq Khan Mohidinkhan ont été pris la main dans le sac et leurs domiciles ont été perquisitionnés. Si les enquêteurs n’ont rien trouvé de compromettant chez Ashfaaq Khan Mohidinkhan, un kilo d’héroïne avait été découvert chez Jean-Marc Yan Teck Ng Man King. Les deux hommes sont en détention depuis leur arrestation en 2012.

Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan est défendu par Me Vikash Teeluckdharry et Me Poonam Devi Sookhun-Teeluckdharry.