AFFAIRES : Un Club Entreprendre France-Maurice lancé bientôt

La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Maurice (CCIFM) et le Club Entreprendre Maurice (CM) ont décidé de joindre leurs forces pour former le Club Entreprendre France-Maurice qui sera officiellement lancé le mardi 7 février en présence de l’ambassadeur de France, Gilles Huberson.

La CCIFM, qui est présidée par Denis Lacour, compte 180 membres alors que le CEM, dont la présidence est assurée par Eric Di Betta, en compte 80. Les deux institutions professionnelles, soulignent les milieux concernés, ont pour but d’œuvrer au service de l’investissement et de l’entrepreneuriat à Maurice, du développement et de la représentation des forces vives économiques, entre autres.

Les dirigeants de ces deux instances ont décidé de créer, au sein de la CCIFM, un Club Entreprendre France-Maurice qui, précise-t-on, travaillera à l’organisation d’événements multiples tels les visites d’entreprises, les ateliers de formation, des sessions de réflexion communes, des rencontres avec des agences gouvernementales. La CCIFM et la CEM pensent ainsi créer une force avec quelque 200 entrepreneurs représentant des sociétés de différentes tailles opérant dans divers secteurs d’activité.

La CCI France-Maurice a été lancée il y a une dizaine d’années. Ses entreprises membres sont actives dans une quarantaine de secteurs d’activité et emploient environ 25 000 personnes. La CCIFM organise chaque année plusieurs événements dont des rencontre Business to Business, des sessions de réflexion sur divers thèmes tels le développement des TIC, le développement durable, la communication ou les ressources humaines. La CCIFM compte parmi ses membres des sociétés connues dont Mauritius Telecom, Orange BS, Total, banque des Mascareignes, Air France, Outremer Telecom, AfrAsia Bank, Groupe CFAO et Scott.