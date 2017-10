AFFAIRES : Rogers Capital rachète Globefin Management Services Ltd

Rogers Capital Corporate, le pole des services aux entreprises de Rogers Capital, a fait l’acquisition de Globefin Management Services, la 4e acquisition en 2 ans après celles de Consilex, Kross Border et River Court Administrators. Globefin est une société de taille moyenne qui apporte à Rogers Capital la masse critique nécessaire pour évoluer à un échelon supérieur.

Globefin a une clientèle qui est complémentaire à la nôtre et fonctionne dans des réseaux de networking différents qui vont ouvrir beaucoup de portes à Rogers Capital. De la même manière, les clients de Globefin ont aujourd’hui accès à un portefeuille de services offert par les 3 pôles de Rogers Capital, qu’une société de cette taille ne pouvait se permettre auparavant. « Ces mêmes clients ont aussi accès aux services élargis des groupes Rogers et ENL, nos actionnaires principaux », affirme Didier Lenette, Partner, Corporate Services chez Rogers Capital.

Depuis le retour du groupe dans le secteur du Global Business en début de 2015, Rogers a toujours signifié son intention de reconstruire son pôle financier d’une façon innovante et moderne

Étant pionniers dans l’industrie, Rogers et Rogers Capital ont beaucoup investi dans l’offshore tout en optimisant l’utilisation des qualités indéniables des ressources humaines pour offrir non seulement de l’administration mais beaucoup de services à valeur ajoutés, services conseils, tel le conseil fiscal, la gestion des assurances captives, la gestion des fonds etc. Rogers Capital est en pleine évolution et tout comme les pôles de services financiers et de la technologie, le pole des Corporate Services veut également continuer à grandir et à desservir un plus grand nombre de clients.