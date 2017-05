AFFAIRES: Trimetys renforce son équipe dirigeante

Le groupe Trimetys annonce le renforcement de son équipe managériale, plus particulièrement au niveau de son pôle immobilier et de sa division marketing, et ce avec l’ambition de poursuivre sa stratégie à long terme et de soutenir l’accélération de son développement dans ses divers métiers. Comptant près d’une vingtaine d’années d’opérations, le groupe Trimetys a développé des activités autour de quatre pôles (agroalimentaire, éducation, tourisme/loisirs et immobilier) et est présent à Maurice et dans les îles du sud-ouest de l’océan Indien.

Le pôle immobilier, un des piliers du groupe, accueille son Deputy CEO en la personne d’Ashvin Seeboo. Ce dernier a travaillé pendant plus de 15 ans à Dubaï, au Maroc, aux Seychelles et aux Maldives. Professionnel de l’hôtellerie et de l’immobilier, Ashvin Seeboo apporte son savoir-faire pour la concrétisation du projet de Smart City Cap Tamarin. Trimetys a également confié à Véronique Boutin la direction financière du pôle immobilier. Véronique Boutin a plusieurs années d’expérience en tant qu’expert-comptable et contrôleur de gestion. Elle a collaboré à plusieurs projets de construction à Maurice et à l’étranger, notamment lorsqu’elle était au service de la société Hoolooman & associates.

Par ailleurs, Cécile Henry intègre le groupe Trimetys en tant que Head Group Marketing and Innovation. Elle a travaillé au Canada et était ces dernières années au service du groupe IBL en tant que Senior Manager, Communication & CSR. Les fonctions de Cécile Henry couvrent les quatre secteurs d’activité de Trimetys. Le groupe a également recruté Quentin Szarzewski pour s’occuper du développement des clubs de sports Riverland. Diplômé de l’État français, Quentin Szarzewski a été pendant 5 ans responsable des activités physiques et sportives de l’école Paul et Virginie. Il est détenteur d’un master en prévention santé de la faculté des sports de Nice.

Pour Georges Talbotier, CEO de Trimetys, le renforcement de l’équipe dirigeante « s’inscrit dans une logique de positionnement de Trimetys parmi les entreprises leaders à Maurice ».