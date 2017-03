AFRASIA BANK : Créer un marché compétitif pour les titres du gouvernement

Figurant parmi les quatre banques désignées (les autres étant la MCB, la SBM et la Barclays) par la Banque de Maurice pour agir comme « Primary Dealer », AfrAsia Bank annonce que cette désignation représente une excellente opportunité pour développer un marché compétitif et liquide pour les titres émis par le gouvernement, dont les bons du Trésor et les obligations d'État. Les dirigeants de la division Treasury & Markets d'AfrAsia Bank ont organisé la semaine dernière une session d'explication et de sensibilisation des opportunités d'investissement que représente un second marché pour les titres émis par le gouvernement, faisant comprendre que l'excès de liquidités prévalant actuellement sur le marché financier local incite au développement de ce second marché pour les « Government Securities » tout en contribuant à l'établissement de taux compétitifs. Une structure bien établie, indique AfrAsia Bank, devrait encourager les investisseurs à se tourner vers les titres du gouvernement en tant que solutions d'investissement alternatif tout en aidant à promouvoir une culture de placements dans des produits financiers en vue de faire du “trading”.

« This is an exciting new chapter that we entering in the Mauritian Financial Sector. As a Primary Dealer, it is our duty to develop the trading of Government T-bills and Bonds which reflects well on the level of sophistication that we desire in our local financial markets, which, in turn, will encourage foreign investors to tap into », déclare Parikshat Tulsidas, Senior Executive de la division Treasury & Markets d'AfrAsia Bank. Ce dernier a fait savoir que la banque compte engager des discussions approfondies avec les investisseurs afin de les aider à faire des placements fructueux.

Jen Ramanah, Head of Treasury de la banque, estime qu'il faut des efforts concertés de tous les acteurs de l'industrie pour que le pays puisse développer un marché liquide et compétitif pour les titres du gouvernement. Le système de « Primary Dealing » à Maurice a, selon lui, connu une longue période d'incubation mais il s'est dit convaincu que la nouvelle structure mise en place par la banque centrale servira les desseins du marché financier à Maurice. Abondant dans le même sens, Jean-François Ulcoq, Head of Fixed Income and Liquidity Management, pense que le marché pourra à la longue développer des produits de trésorerie innovateurs. « The Bank of Mauritius has given the local market the possibility of reaching an new era, and it is our responsibility to support all participants during this transition phase », fait-il ressortir.