AFRASIA: Des enfants introduits aux réalités du travail

AfrAsia Bank a organisé cette semaine sa première journée sur le thème « Bring your kids to work » à sa branche à Ébène.

Ce programme extrascolaire offre une plate-forme pour que le personnel et les enfants se réunissent pour des activités récréatives durant la journée. Les enfants ont pu réfléchir sur les rôles de leurs parents, mais aussi eu droit à des sessions d’apprentissage pratiques consacrées à des sujets tels que le recyclage et le codage animées entre autres par Mission Verte et Oracle qui sont des partenaires de l’établissement bancaire.

Plus de 50 enfants ont participé à ce programme. Ils ont eu un aperçu de la vie réelle du travail et des responsabilités de leurs parents, mais également des compétences essentielles qui les aideront à réussir dans le futur. Les enfants étaient ravis de découvrir comment créer des films animés, des jeux vidéo simples et s’immerger dans un environnement de programmation 3D innovant. Parik Tulsidas, un membre du personnel, affirme que sa fille Raina était très enthousiaste de l’accompagner pour cette journée. « Je suis très fier à l’idée que ma fille s’intéresse à ce que je fais, cela nous rapproche. Elle a beaucoup aimé l’atelier avec Oracle, dès son plus jeune âge, elle est passionnée par la technologie. Je pense que l’enseignement des enfants à la codification est une grande initiative dans une société où la technologie devient de plus en plus importante », a-t-il ajouté.