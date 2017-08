AFREXIMBANK : Roadshows du groupe SBM au Nigeria et en Afrique du Sud

Le groupe SBM est en pleine campagne de promotion de “Depository Receipts” ou certificats représentatifs d'actions émis par Afreximbank, institution financière panafricaine. Après Lagos, la capitale nigériane, il y a quelques jours, une délégation de la banque mauricienne se trouve actuellement en Afrique du Sud dans le cadre d'un “roadshow” pour convaincre des investisseurs, individuels et institutionnels à souscrire à l'émission de “Depository Receipts” pour laquelle un montant total de USD 300 millions (avec un minimal de USD 100 millions) est recherché.

Lancée officiellement le 9 août à Maurice, l'émission des “Depository Receipts” constitue une première pour Afreximbank en tant qu'institution financière africaine supranationale, la SBM en tant que dépositaire et la Bourse de Maurice qui, aussitôt la souscription complétée, assurera la cotation du titre sur le marché officiel. Afreximbank avait annoncé une émission de 6 977 actions de Catégorie “D” sous forme de placement privé au prix de USD 43 000 l'action. La valeur totale de cette émission est de l'ordre de USD 300 millions. Afreximbank avait également indiqué qu'un montant souscrit de USD 100 millions serait nécessaire pour qu'elle puisse aller de l'avant avec le projet de cotation à la Bourse de Maurice. Dans l'éventualité qu'un tel montant soit obtenu, les actions de catégorie “D” seront placées en dépôt à la SBM Bank (Mauritius) Ltd, agissant en tant que “custodian”. Avec les actions comme produit sous-jacent, la SBM Securities Ltd, désignée dépositaire de la transaction, émettra ensuite des “Depository Receipts”. Si les 6 977 actions sont toutes souscrites, la SBM Securities Ltd émettra alors en conséquence 69 770 000 “Depository Receipts” (soit 10 000 certificats pour chaque action). Le prix d'un certificat a été fixé à USD 4,30.

La direction du groupe SBM a lancé immédiatement une campagne promotionnelle pour sensibiliser les investisseurs, locaux et étrangers, aux opportunités de participation au capital d'Afreximbank. Un premier roadshow s'est tenu la semaine dernière à Lagos en présence de Kee Chong Li Kwong Wing, président du conseil d'administration de la SBM Holdings Ltd, et du Dr Benefict Oramah, président d'Afreximbank. Cette semaine, une équipe conduite par Kee Chong Li Kwong Wing et Kris Lutchmeenaraidoo, chief executive officer de la SBM (NBFC) Holdings Ltd, est en campagne en Afrique du Sud. Elle a rencontré des investisseurs potentiels à l'hôtel Michelangelo, Sandton, Johannesburg, et compte répéter l'exercice à Durban et Cape Town.

À Lagos, les dirigeants du groupe SBM et d'Afreximbank avaient pu s'adresser à un parterre d'hommes d'affaires, de représentants de fonds d'investissement et de gestionnaires de fonds de pension. Cette présentation avait été marquée par la présence d'Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche du continent africain, des gouverneurs de différents États, ainsi que le président de la Nigeria Stock Exchange. Le Dr Oramah devait faire ressortir que l'émission des “Depository Receipts” visait à renforcer le capital de la banque panafricaine et à lui donner les moyens de combler le déficit en termes de financement des opérations commerciales en Afrique. Ce “trade financing gap” est estimé à USD 120 milliards annuellement. Le Dr Oramah avait également souligné qu'Afreximbank voulait élargir sa base d'actionnaires. Kee Chong Li Kwong Wing avait, lui, soutenu qu'Afreximbank avait pris en compte la qualité du système des services financiers mauriciens avant de prendre sa décision d'émettre et de demander la cotation boursière des “Depository Receipts”.

Dans les milieux de la SBM, on se réjouit de l'accueil reçu des différents groupes et acteurs des services financiers rencontrés jusqu'ici et on se dit confiant de la réussite de l'opération. Aliko Dangote a personnellement montré un vif intérêt au centre financier mauricien. À noter que le Board of Investment et la Financial Services Promotion Agency apportent leur concours à cette campagne, en profitant pour faire la promotion de notre centre financier.

L'émission des “Depository Receipts” est ouverte au grand public avec la date limite de souscription fixée au 22 septembre 2017. Le montant minimal de la souscription est de USD 30 000 (soit environ Rs 1 million). Il devra être versé au plus tard le 25 septembre. La cotation des certificats représentatifs d'action sur le marché boursier mauricien se fera à partir du 4 octobre 2017.

Par le truchement de ses filiales non-bancaires, le groupe SBM assure la concrétisation de toute transaction. Le groupe agit en tant que “Transaction Advisor”, de “Lead Arranger”, de dépositaire et de société de bourse, de “registrar” et d'agent de paiement.