AFRICA CEO FORUM AWARDS : Les groupes CIEL et MCB parmi les candidats 2017

Deux groupes mauriciens, CIEL Ltd et MCB, figurent parmi les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'édition 2017 des Africa CEO Forum Awards. Les trophées seront décernés lundi soir à Genève lors d'un dîner de gala organisé dans le cadre du forum.

CIEL Ltd est l'un des six « nominés » dans la catégorie « African Company of the Year », les autres candidats étant Econet, Elsewedy Electric, Label'Vie, MTN et OCP Group. La compétition paraît âpre avec la présence deux géants africains, soit Econet et MTN. Détenant un portefeuille d'investissements divers estimé à environ Rs 14 milliards, CIEL Ltd a des intérêts croissants en Afrique : le secteur textile à Madagascar; la production sucrière au Kenya et en Tanzanie par le truchement d'Alteo Ltd; les services financiers (Kibo Fund) et bancaires (BNI Madagascar) et un partenariat 50/50 avec I&M Bank Kenya dans Bank One; et des investissements dans les services de santé en Ouganda et au Nigeria, entre autres.

Le groupe MCB est en lice dans la catégorie « African Bank of the Year » avec de sérieux concurrents, soit l'Attijariwafa Bank (No 1 au Maroc), la Standard Bank (Afrique du Sud), Ecobank (institution panafricaine présente dans 36 pays du continent), la Banque Centrale Populaire (Maroc) et l'United Bank for Africa (basée à Lagos, au Nigeria, avec des opérations dans une vingtaine de pays africains). Premier groupe bancaire mauricien, la MCB a élaboré une stratégie tournée vers l'Afrique, se présentant comme « la banque des banques africaines » avec tout un éventail de produits et services.

Les Africa CEO Forum Awards seront également décernés dans quatre autres catégories, à savoir « CEO of the Year », « Young CEO of the Year », « Private Equity of the Year » et « International Corporation of the Year ». Ces distinctions viennent récompenser les entreprises et les investisseurs dont les stratégies et performances ont contribué le plus à la dynamique de croissance du continent africain pendant l'année écoulée. Ces quatre dernières années, plus de 120 compagnies africaines et internationales ainsi que des fonds d'investissement ont été nommés pour l'attribution des trophées. Les candidatures de plus d'une trentaine de chefs d'entreprise ont aussi été retenues.

L'Africa CEO Forum en est à sa 5e édition et l'événement réunit chaque année des représentants du secteur bancaire, des marchés de capitaux et de “private equity” en Afrique ainsi que des officiels d'institutions financières internationales. Les organisateurs s'attendent à accueillir environ un millier de délégués à Genève pour échanger sur leurs idées et expériences sur des sujets affectant le développement économique en Afrique et des entreprises opérant sur le continent. À noter que le groupe MCB (Diamond Partner) et la FSPA-International Financial Centre de Maurice (Gold Partner) sont parmi les sponsors du forum.