AFRICA PARTNERSHIP CONFERENCE—PRAVIND JUGNAUTH: « Maurice partenaire de développement international pour l’Afrique »

Maurice souhaite partager son expérience acquise durant les 25 dernières années dans le secteur financier international, dans le domaine de l’investissement et de la facilitation des affaires avec les pays africains. C’est ce qui a été souligné hier matin par le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, qui intervenait à l’ouverture de l’African partnership conference, tenue à l’hôtel Continental. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la signature de deux protocoles d’accord par le directeur du BoI, Ken Poonoosamy, avec la Swaziland Investment Promotion Authority puis l’East Africa Trade and Investment Hub. Aux journalistes qui l’interrogeaient sur son accession éventuelle aux fonctions de PM, Pravind Jugnauth s’est contenté de dire que le moment n’était pas approprié pour en parler.

Ce séminaire organisé conjointement par le Board of Investment (BoI) et la World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) réunit quelque 150 investisseurs potentiels venant de 25 pays, de même que le représentant de 19 Investment Promotion Agencies de l’Afrique subsaharienne. Pravind Jugnauth a observé que les déficits de l’Afrique dans plusieurs domaines constituent en fait des « opportunités ». Ainsi, des investissements d’une valeur de USD 500 milliards doivent être effectués durant les cinq prochaines années pour permettre aux pays africains de combler leur retard dans les domaines tels les télécommunications, l’énergie, l’eau et les réseaux routiers, entre autres. Le ministre des Finances a également pointé du doigt le paradoxe africain. En effet, malgré le fait que 65% des terres arables dans le monde en 2050 se trouveront en Afrique, le continent est un importateur net de produits alimentaire. D’autre part, en dépit du flot d’investissements directs étrangers durant les dernières années et les politiques axées sur la création des valeurs, la part du secteur manufacturier sur le continent est encore très faible par rapport aux pays industrialisés.

C’est dans le but de traduire ces déficits en opportunité que Maurice a initié l’Africa Strategy, qui repose sur trois piliers, à savoir le partenariat dans le développement, une approche innovatrice dans les relations entre gouvernements et la formation des ressources humaines. Dans ce contexte, de nouvelles avenues de coopération et d’intégration économique ont été développées. Et en vue de la création des zones économiques spéciales, des protocoles d’accord de coopération technique ont été signés avec le Ghana, Madagascar, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. De plus, Maurice a créé un Mauritius Africa Fund pour soutenir les initiatives des hommes d’affaires mauriciens dans des pays africains. De plus, des protocoles d’accord ont été signés avec 29 agences de promotion d’investissements en Afrique auxquels se sont ajoutés deux nouveaux accords ce matin.

Pravind Jugnauth a insisté sur la volonté de Maurice de partager son expertise avec les pays africains, notamment dans le domaine de la facilitation des affaires et de l’investissement. En ce qui concerne la formation, il a rappelé que Maurice offre 50 bourses annuelles aux étudiants africains au niveau tertiaire dans les institutions publiques mauriciennes. Par plus tard que la semaine dernière, Maurice, les Seychelles, Madagascar, le Mozambique et la Zambie ont signé un protocole d’accord sur la facilitation du mouvement des hommes d’affaires et des professionnels dans le cadre de l’Accelerated Programme for Economic Integration. Des commissions économiques mixtes ont été conclues avec le Kenya, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie. Pravind Jugnauth s’est dit « confiant » que « Africa can and will fulfil its determination to un lock investment and seize opportunities so as to lift the standand of living of our people and alleviate the poverty ».

Pour Gérard Sanspeur, président du BoI, la réussite économique et sociale des pays réside dans la force de ses institutions. « La corrélation entre les institutions solides et le développement économique a été démontrée régulièrement », a-t-il dit. La réussite l'Afrique dépend sur la consolidation des institutions africaines et une politique cohérente", a soutenu Gérard Sanspeur.