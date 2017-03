AFRICAN LEADERSHIP MAGAZINE : Sunil Bholah nommé « Personnalité de l’année 2016 »

Le ministre des Affaires, de l’Entrepreneuriat et des Coopératives, Sunil Bholah, a reçu le titre de « Personnalité de l’année 2016 ». Ce trophée, décerné par l’African Leadership Magazine, récompense une personnalité du continent qui s’est démarquée dans son domaine. Sunil Bholah a été élu pour le travail abattu dans la promotion de l’entrepreneuriat.

Le Personality of the Year Award est organisé depuis 2010 par l’African Leadership Magazine, une publication d’African Leadership (UK) Ltd. En 2012, Xavier-Luc Duval avait également été récompensé par le magazine en tant que meilleur ministre des Finances en Afrique. Sunil Bholah, lui, s’est distingué pour sa contribution à la croissance et au développement de l’Afrique. Il s’est ainsi distingué comme l’un des leaders dans ce secteur.

Annonçant le résultat pour l’année 2016, le président du conseil d’administration de l’African Leadership Magazine Public Service Excellence of the Year Award 2016 a expliqué son choix du fait que le ministre mauricien s’est démarqué de par son engagement pour « le développement de l’esprit d’entreprise et dans l’avancement du secteur des entreprises, en établissant une norme remarquable pour l’ensemble de l’Afrique. »

Quant à Sunil Bholah, il a laissé entendre que cette consécration est une reconnaissance du travail accompli pour dynamiser le secteur de l’entrepreneuriat, des coopératives et du monde des affaires en général. Notons que les publications de l’African Leadership Magazine sont plus de 580 000 investisseurs internationaux, des hommes d’affaires et des décideurs politiques. Parmi ceux qui se sont également distingués depuis la création de cette récompense, citons Hifikepunye Pohamba, ex-président de la Namibie, Jakaya Kikwete, ex-président de la Tanzanie, le Dr Ernest Bai Koroma et John Kufour, ex-président du Ghana.