AFRIQUE : Maurice en pole position en 2016

Maurice se retrouve à la 63e place mondiale et la première position sur l’indice du développement humain en Afrique 2016, qui a été publié cette semaine. Maurice se retrouve dans le groupe de tête des pays africains au développement humain aux côtés des Seychelles, de l’Algérie, de la Libye et de la Tunisie.

Le rapport examine les progrès accomplis en matière de développement humain en Afrique au moyen de différents indicateurs élaborés par le PNUD pour évaluer divers aspects du développement humain, y compris les inégalités entre les genres. Ces indicateurs font ressortir d’importants écarts en termes de valeurs et de classement sur l’ensemble de la région africaine, ainsi qu’entre les différentes sous-régions du continent. De manière générale, l’Afrique affiche l’un des taux d’amélioration du développement humain les plus rapides au monde sur ces vingt dernières années, mais possède aussi les niveaux de développement humain moyens les plus faibles par rapport aux autres régions du monde. Toutefois, tous les pays d’Afrique ne présentent pas un faible niveau de développement humain. Sur les cinq sous-régions, 17 pays ont atteint un niveau de développement humain moyen ou élevé : six pays en Afrique australe, cinq en Afrique du Nord, trois en Afrique centrale, deux en Afrique de l’Ouest et un en Afrique de l’Est.

Les pays africains présentant les niveaux de développement humain les plus élevés sont l’Algérie, la Libye, Maurice, les Seychelles et la Tunisie. Trente-six pays d’Afrique (sur 44 pays dans le monde) figurent dans le groupe des pays à faible développement humain. Néanmoins, les pays qui affichaient initialement de faibles niveaux de développement humain réalisent d’importants progrès à cet égard. Les pays ayant enregistré les avancées les plus notables depuis 2000 sont l’Angola, le Burundi, l’Éthiopie, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, la Sierra Léone, la Tanzanie et la Zambie. Les pays qui disposaient au départ de faibles niveaux de développement humain progressent en moyenne plus rapidement que les autres, ce qui signifie qu’ils réduisent leur retard. Le rythme des progressions s’est toutefois ralenti depuis 2010.

Les calculs réalisés au moyen des indicateurs spécifiques au genre élaborés par le PNUD révèlent la présence d’inégalités considérables entre les hommes et les femmes dans presque tous les pays d’Afrique. Qu’ils soient liés au revenu ou non, les écarts entre les genres se traduisent par un développement humain plus faible chez les femmes que chez les hommes. En moyenne, les Africaines ont un niveau de développement humain équivalant à 87 % seulement de celui des Africains.

Pour le directeur du PNUD pour l’Afrique, Abdoulaye Mar Dieye, le présent rapport sur l’égalité des genres a pour objectif de recentrer l’attention sur ce qui demeure un défi de développement fondamental, alors même que l’Afrique connaît une période de transition économique, sociale et politique sans précédent. Le rythme rapide de la croissance économique de certains pays africains il y a quelques années à peine a été freiné par le récent ralentissement de la demande de produits de base au plan mondial. Les troubles politiques et civils induits par les inégalités, les conflits localisés et les attentes non satisfaites continuent d’affecter de nombreux pays d’Afrique. En outre, l’épidémie d’Ébola de 2014 et les épisodes de sécheresse qui ont frappé l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe en 2015-2016 montrent le degré de vulnérabilité et de fragilité des sociétés africaines, même celles qui sont en pleine mutation, face aux chocs imprévus et aux crises économiques. Dans de telles conditions, les femmes africaines portent souvent, en tant que mères et pourvoyeuses de soins et soutiens de famille, un fardeau bien plus lourd que celui des hommes, observe-t-il.