AFRIQUE/INVESTISSEMENT - CONFÉRENCE À L’INTERCONTINENTAL : Les fonds de pension appelés à utiliser notre centre financier

Les investisseurs institutionnels clés tels les fonds de pension et autres promoteurs de produits d’investissement alternatifs peuvent prendre avantage des dispositions offertes par le centre financier mauricien pour mobiliser des capitaux destinés au financement de projets infrastructurels en Afrique. C’est le message transmis ce matin par Harvesh Seegolam, Chief Executive Officer de la Financial Services Promotion Agency (FSPA), aux délégués participants à la conférence organisée, à l’hôtel Intercontinental, Balaclava, par AmeTrade sur le thème : « Pension Funds and Alternative Investments Africa ».

Devant un parterre composé de spécialistes de l’industrie des pensions en Afrique, de représentants de marchés boursiers de la région, de directeurs de fonds d’investissement alternatifs dont des fonds souverains ainsi que d’opérateurs du secteur de l’assurance tant local que régional, Harvesh Seegolam a donné lecture d’une allocution du ministre des Services Financiers et de la Bonne Gouvernance. Il s’est appesanti sur le cadre régulatoire et opérationnel dont dispose le centre financier mauricien pour faciliter les activités des gestionnaires de fonds de pension africains ou globaux et les spécialistes des produits d’investissements alternatifs. Selon lui, les autorités mauriciennes ont apporté plusieurs réformes au cadre régulatoire régissant les fonds de pension, des mesures qui peuvent aider les compagnies et les multinationales à réaliser des économies d’échelle, à diversifier les risques et à venir de l’avant avec des offres nouvelles concernant les plans de pension et les investissements alternatifs dont ceux concernant les fonds de capital-risque (private equity).

« Pension funds are considered to be important players in the shaping for future economic growth and development. Those who have worked hard and saved for their future retirement in these pension funds, must have confidence in the regulatory systems and trust that their interests are being protected », fait ressortir le ministre dans son allocution.

Par ailleurs, Harvesh Seegolam a mis l’accent sur le rôle pivot que joue Maurice dans la facilitation des investissements transfrontaliers. Il a, à cet effet, soutenu que Maurice dispose d’un cadre de facilitation des affaires tout en jouissant de la stabilité politique, économique et sociale. Le rôle de la Bourse de Maurice dans la canalisation de capitaux pour le développement de projets en Afrique a été également souligné. La plateforme boursière locale, a-t-on précisé, a été utilisée par des sociétés internationales pour lever à ce jour un montant de Rs 113,2 milliards en vue de financer leurs activités de développement.

Basée à Londres, Ametrade, spécialisée dans l’organisation de conférences internationales, bénéficie de l’appui de la FSPA et de l’Association of Stock Exchanges of Africa (ASEA), entre autres, pour la tenue de cette conférence qui prend fin demain. Les fonds de pensions, soulignent les organisateurs, constituent de puissants leviers d’investissement en Afrique australe. Ils ont également contribué au développement des marchés en Afrique orientale et occidentale, certains de ces marchés enregistrant des taux de croissance de l’ordre de 30 %. Selon une étude, des fonds de pension dans dix pays africains détenaient en 2014 des actifs sous gestion d’environ 379 milliards de dollars alors qu’il est estimé que les six plus gros marchés d’Afrique subsaharienne vont voir grimper leurs actifs à USD 622 milliards en 2020 et à USD 7 300 milliards d’ici 2050.

« Africa’s pension industry is crossing the threshold into a major growth path, having an impact on economies, savings and investment », fait-on ressortir dans les milieux des organisateurs.