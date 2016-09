AFRO DANCE : Jimmy Gassel & Mary-Jane Gaspard au Top en Europe

Oubliés le froid et la grisaille de l’hiver mauricien. Jimmy Gassel et Mary-Jane Gaspard nous mettent du baume au cœur sur le rythme endiablé d’Afro Dance. Se classant parmi les Top 50 tubes de l’été en Europe, la chanson n’a pas fini de se faire entendre.

Le son débarque officiellement chez nous le 30 septembre, lors d’une soirée au Hennessy Park. Lancé en avant-première en Europe en juillet dernier, Afro Dance s’est fait sa place au soleil. La chanson figure dans le Top 30 sur MusicBox Live (classement officiel des deejays) et dans le Top 50 des meilleurs tubes de l’été en Europe. Selon Jimmy Gassel, DJ et producteur, “nous sommes passés sur NRJ radio et les clubs les plus huppés de la métropole ne manquent pas de passer le son lors des soirées”.

Cette chanson aux sonorités ensoleillées, fusion entre musique africaine et style dance est jouée également sur les ondes des radios locales et est connue à l’île sœur. Jimmy Gassel, qui évolue en Europe, vient tout juste de débarquer dans l’île pour des vacances bien méritées et pour le tournage du clip Afro Dance. “Un clip qui sera à l’image du son”, promet Jimmy Gassel.

Collaboration artistique.

Afro Dance, c’est également le fruit d’une longue amitié entre le DJ et sa petite sœur de cœur, Mary-Jane Gaspard. La chanteuse se souvient encore de sa première rencontre avec son grand frère. “Il était invité dans une de mes émissions à la radio. C’est un personnage qui m’a tout de suite plu, par rapport à son monde, son univers et son sens du mauricianisme.”

Une amitié qui s’est concrétisée avec une collaboration artistique sur Afro Dance. “Nous voulions travailler ensemble depuis très longtemps, et vu que j’avais un son dans un style qui accrocherait bien en Europe, j’ai proposé à Mary-Jane Gaspard de collaborer avec moi, car c’est une personne qui est au top artistiquement”, confie pour sa part le DJ. Le titre est produit par Bing Production, la compagnie de Jimmy Gassel.

“Le son t’entraîne, les pas s’enchaînent. Si t’as pas le moral, laisse-toi guider par la cadence. Sens la chaleur des tropiques monter et fais tourner. Vas-y, laisse-toi prendre au jeu de ce rythme endiablé…” Une chanson écrite en pleine période hivernale par Mary-Jane Gaspard, mais qui a le don de réchauffer. “J’ai écrit Afro Dance par un temps très froid. Les paroles se sont posées instantanément sur la musique. J’ai pensé avant tout au soleil et au fun”, confie la chanteuse. Des paroles qui sont une invitation pour s’amuser et pour oublier les soucis, en tapant “des mains, tape des pieds, saut en avant, un pas décalé, bougez les fessiers”.

Sur la même longueur d’onde.

“Je n’irais pas jusqu’à dire que tout ce que je touche se transforme en or. Ce qui fait le succès de mes chansons et de mes collaborations, c’est énormément de travail exécuté avec passion, et le fait d’être bien entourée par des amis qui vous apportent de belles vibrations, comme Jimmy Gassel. Artistiquement, professionnellement et musicalement, nous sommes sur la même longueur d’onde.” L’enregistrement du single s’est poursuivi en Europe, où s’est fait son lancement. Une bonne promotion s’en est suivie.

Le 30 septembre n’est pas une date choisie au hasard par les deux compères. Jimmy Gassel a voulu faire d’une pierre deux coups : fêter l’anniversaire de Mary-Jane Gaspard et lui offrir en cadeau une soirée de lancement pour la sortie officielle d’Afro Dance à Maurice. Pour cette soirée qui s’annonce haute en couleur, la chanteuse sera accompagnée de ses musiciens, avec Jimmy Gassel derrière les platines. Sans oublier de petites surprises bien ficelées…

Le DJ officiel des Anges de la téléréalité et des Marseillais en Espagne enchaîne les projets. Sa boîte, Bing Production, Jimmy Gassel produit Cindia Amerally et Stelio Pierre-Louis. En octobre, ce dernier animera une émission sur une radio locale.

Ne manquez pas de vous déhancher cet hiver sur les mouvements d’Afro Dance, histoire de faire grimper la température !