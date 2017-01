AG ÉLECTIVE : Confiance renouvelée en Indiren Ramsamy

Il avait été appelé à prendre en main les destinées de l'Association mauricienne de Boxe (AMB) en août 2015 en remplacement au président élu en mars 2013, Pascal Telvar. À l'issue de l'Assemblée générale élective de cette fédération, tenue dimanche dernier au centre national à Vacoas, les membres ont décidé de renouveler leur confiance en Indiren Ramsamy. Ce qui n'est pas forcément une surprise, a-t-il précisé, compte tenu du nombre de soutien qu'il a eu avant ces élections. Son objectif est maintenant de poursuivre le travail déjà entamé et surtout respecter le plan à long terme de quatre ans menant aux prochains Jeux olympiques, prévus en 2020 à Tokyo au Japon.

Indiren Ramsamy avait confié à Week-End, quelque temps avant ces élections, qu'il ne comptait pas postuler pour un nouveau mandat en tant que président. Il voulait surtout donner un coup d'accélérateur à la boxe dans sa région, à Curepipe. Toutefois, il dit avoir dû renoncer à ce projet devant l'insistance de ses proches et des juge-arbitres, voire entraîneurs et autres boxeurs, qui voulaient le voir poursuivre l'aventure au poste de président. « Cette confiance s'est confirmée à l'issue des élections et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. L'assemblée a choisi la continuité et a jugé que le travail entamé allait dans la bonne direction. Il faut maintenir la cadence et poursuivre dans cette dynamique de relance », a-t-il déclaré.

Toutes les idées seront les bienvenues

Ce qui réjouit encore plus le président de l'AMB, c'est l'ambiance dans laquelle s'est déroulée cette assemblée générale. Il n'y a eu, selon lui, aucune contestation et tout s'est fait dans la transparence. « Les résultats ont été respectés, signe que tout s'est fait selon les règlements. Certains ont été élus et d'autres pas. Je fais appel à ces derniers de ne pas baisser les bras et de continuer à travailler pour le développement de la boxe. Nous avons besoin de tout le monde et toutes les idées seront les bienvenues », a indiqué Indiren Ramsamy, ajoutant que le travail se poursuivra avec le même sérieux et la même détermination. « Pour que la boxe grandisse, il est important d'avoir d'abord une équipe soudée et autour, des personnes disposées à aider. Comme je le dis toujours, nous sommes tous égaux et personne n'est supérieur. Tout le monde aura sa chance de s'exprimer dans l'intérêt de la discipline », a-t-il avancé.

Indiren Ramsamy trouve aussi fort intéressant que des anciens boxeurs se soient investis dans la gestion de la fédération, à l'image de Jonathan Sutton, Bertholino Bancal et Jean François Dick. « Ils sont encore jeunes et connaissent parfaitement les rouages de la boxe. Ils ont beaucoup d'envie et je pense personnellement que cela fera beaucoup de bien à la discipline », a-t-il précisé. Les élections terminées, Indiren Ramsamy a expliqué que les regards sont désormais tournés vers l'avenir et plus précisément sur les Jeux olympiques de Tokyo. « Je l'avais tout de suite dit après les JO de Rio au Brésil que notre objectif était d'avoir plus de qualifiés pour les JO de Tokyo et aussi remporté une autre médaille après celle de Bruno Julie en 2008 », a-t-il fait ressortir.

À la recherche d'un sponsor

Même si d'autres objectifs n'ont pas encore été définis, le président de l'AMB a indiqué que la barre sera maintenue haute à commencer, cette année, par une participation aux Championnats du monde prévus du 25 août au 3 septembre en Allemagne. Il se dit même convaincu qu'avec l'expérience du directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez, soutenu par l'entraîneur national Judex Bazile et son assistant Richard Sunee, la boxe mauricienne franchira d'autres paliers au cours de ces quatre prochaines années. « Nous avons dix catégories et, pour moi, on ne peut continuer à se concentrer sur deux, voire trois boxeurs seulement. Nous devons rêver en grand, rien n'est impossible. Pourquoi ne pas avoir dix boxeurs capables d'aller chercher une qualification olympique ? », s'est-il demandé.

Pour ce faire, Indiren Ramsamy a insisté sur une préparation de longue durée avec des stages et compétition de haut niveau à l'étranger. « La préparation a déjà démarré et nous sommes tous unanimes à reconnaître qu'on ne peut démarrer sur le tard comme c'était le cas, l'année dernière », a-t-il expliqué. Il est aussi d'avis que la fédération doit pouvoir compter sur le soutien d'un partenaire financier autre que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), le Club Maurice Committee (CMC) et le comité olympique national. Trouver un sponsor sera d'ailleurs l'une des priorités de ce début d'année. « Le soutien que nous avons auprès des instances précitées n'est pas suffisant. Si nous voulons atteindre d'autres sommets, il nous est impératif de trouver un sponsor sur qui pouvoir compter. Nous espérons que nos démarches se concrétiseront surtout dans notre quête en vue de remporter une autre médaille olympique », a-t-il souligné.

NON ÉLUS DANS LE COMITÉ : Les entraîneurs devront patienter

Certains entraîneurs avaient soumis leurs démissions comme techniciens, afin d'être éligibles à participer aux élections de dimanche dernier, et ce, conformément à la Sports Act. Tous n'ont pas été élus et auront maintenant à patienter avant de connaître la marche à suivre. « C'est le comité directeur qui se prononcera prochainement sur la question. Ces entraîneurs ont pris une décision et n'ont malheureusement pas été élus », a déclaré Indiren Ramsamy. Selon lui, il est fort probable que ces derniers puissent entraîner à nouveau, mais pas pour l'heure actuelle. Il a ajouté que le DTN Chavez qui effectue régulièrement des visites au niveau des comités régionaux, fera un rapport dans les prochains mois et qu'il soumettra ensuite au comité directeur. « Nous nous pencherons sur les différents cas et le comité décidera ensuite du sort de ces entraîneurs », a-t-il indiqué.

À L'ISSUE DU VOTE : Pascal Telvar et Cassam Khadaroo out

Le président élu de 2013 et remplacé ensuite en 2015, Pascal Telvar, n'a pas été élu pour faire partie du nouveau comité directeur. Ce dernier n'a obtenu que 13 voix, insuffisant pour siéger comme membre lors des quatre prochaines années. Idem pour Cassam Khadaroo, ancien juge-arbitre international et qui a occupé le poste de trésorier de l'AMB pendant de nombreuses années. Il a aussi obtenu 13 voix. À noter que c'est Gérard Louis qui a obtenu le plus de voix (25) devant Bertholino Bancal (21), Indiren Ramsamy (20), Guilbert Matona (18), Jean-François Dick (18), Stenio Sohaduth (17), Jacques Couttee (17), Jonathan Sutton (17), Rajiv Rajcoomar (16), Roméo Caliste (16) et Dominique Rosalba (15). Selon Indiren Ramsamy, personne ne s'est proposé comme président, à part lui, à l'issue des élections. Les membres cooptés de ce comité sont Guy Auriant, Fabrice Lieutier et Dany Esmyot, trois candidats battus aux élections, et Denise Hennequin, représentante des juge-arbitres.

Le comité directeur (2017-2020)

Président : Indiren Ramsamy

1er vice-président : Bertholino Bancal

2e vice-président : Gérard Louis

Secrétaire : Jacques Couttee

Assistant-secrétaire : Jonathan Sutton

Trésorier : Guilbert Matona

Assistant-trésorier : Roméo Caliste

Membres : Rajiv Rajcoomar, Stenio Sohaduth, Jean François Dick et Dominique Rosalba