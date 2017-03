AGALEGA : Débarquement d'une chambre froide aujourd'hui

Le Trochetia est arrivé dans les eaux agaléennes hier après-midi, mais la mer démontée a empêché le débarquement des passagers et des marchandises. Cela a été possible durant la matinée. Le débarquement de la chambre froide – un projet de l’Outer Islands Development Corporation (OIDC) datant de plus de cinq ans — prévu très tard cet après-midi sera suivi avec beaucoup d’attention par l’Officer-in-Charge de l’administration de l’île et des Agaléens. « Anfin finn resi gagn enn “cold room” dan nou zil. Aster nou espere ki pou nepli ena peniri bann manze ki nou bizin toulezour », a confié ce matin un père de famille au Mauricien.

Dans les milieux de l’OIDC, on explique que c’est un problème de financement qui a retardé l’acquisition de cet équipement, d’une grande nécessité pour l’île. Cet organisme avait besoin d’une somme de Rs 3 M pour concrétiser ce projet. Jusqu’ici, faute de moyens de stockage dans les conditions appropriées, les Agaléens ont été souvent confrontés à des pénuries sévères s’agissant des produits de première nécessité périssables, notamment la farine, les fruits et légumes, les produits laitiers, la boucherie et pour certains grains. « Jusqu’ici, on faisait venir les marchandises en petite quantité et on ne prenait pas de risque pour une catégorie d’aliments dits fragiles. Avec cette salle de conservation, on pourra stocker dorénavant une plus grande variété de produits et en quantité suffisante. On sera tranquille maintenant pour la nourriture pour une plus longue période », dit Patrick Poulay, Officer-in-Charge de l’île.

Selon quelques résidents, la mise en opération de cette chambre froide se ferait probablement en présence du Premier ministre dont la visite est prévue avant la fin du mois. « On a été informé que le Premier ministre viendra nous visiter, mais l’OIDC ne nous a pas confirmé la date de son passage », souligne Patrick Poulay.

Cette première chambre froide sera aménagée dans l’île du Nord et il n’est pas impossible que l’île du Sud soit dotée de cette même facilité. Par ailleurs, le cinquième enseignant attendu depuis le début de l’année scolaire à Medco Agalega est enfin dans l’île depuis hier et assumera aussi les fonctions de l’Officer-in-Charge de cet établissement. Une trentaine d’élèves (mainstream et prévocationnel) y sont admis.