AGALEGA - ÉTUDES SECONDAIRES : Form IV, seulement 25% de réussites

Rien que deux des huit élèves qui étaient en Form IV au MEDCO Agalega ont réussi aux examens de fin d'année. Cette faible performance aux études secondaires est source d'inquiétude depuis pas mal de temps pour des habitants préoccupés par l'avenir de leur archipel ainsi que pour les travailleurs sociaux engagés auprès des jeunes Agaléens d'une manière régulière. Durant la dernière visite des représentants des diverses autorités dans l'archipel ce mois-ci, l'éducation primaire et secondaire a encore une fois été au centre des discussions. « Ces résultats nous donnent raison, à savoir que les enfants n'auraient pas dû monter en Form IV. On connaissait leur niveau réel et on avait été très étonné en apprenant qu'ils avaient réussi aux examens de Form III », témoigne un habitant, qui a déjà dénoncé des manquements dans le système éducatif là-bas. Soulignons que les responsables et le personnel de MEDCO Agaléga avaient été sévèrement critiqués durant l'année écoulée après la découverte de nombreux manquements dans le fonctionnement de l'école. À titre d'exemple, le registre de présences n'était pas aux normes et ne contenait pas certaines informations importantes. La note qui a mis un peu de baume au coeur de ceux prônant l'intérêt des habitants est la progression du taux de réussites aux derniers examens du CPE, même si la performance reste faible. En effet, quatre candidats sur 12 y ont réussi tandis que trois autres ont pris part au « resit exam » dans une matière, et ce alors qu'aucun enfant n'avait réussi en 2015.

On apprend que les autorités mauriciennes ont procédé à un changement global du personnel en poste au primaire et au secondaire. Les élèves se retrouveront donc l'année prochaine face à de nouveaux enseignants. « Komie letan zot pou pran avan ki zot resi adapte a zot nouvo lanvironman ? » Telle est la question que se posent les parents à chaque changement du personnel. « Apenn ki sa bann profeser-la komans adapte, minister tir zot et retourn zot dan Moris », reprochent les habitants aux autorités concernées.