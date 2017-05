AGALÉGA : le nouveau Chagos ?

La vague de crainte s’amplifie alors que les négociations avancent entre Maurice et l’Inde quant aux projets de la Grande Péninsule à Agaléga. Les natifs de l’archipel et des observateurs indépendants craignent que les îles ne connaissent le même sort que les Chagos. De récents faits, dont ils témoignent dans le cadre de ce dossier, expliquent leurs inquiétudes, que les démentis du gouvernement n’arrivent pas à atténuer.

Le même sentiment est éprouvé à Maurice et 1,100 kilomètres plus loin, dans les îles. On peut le résumer par les propos de Yeline Poulay, Agaléenne installée à Maurice et trésorière des Amis d’Agaléga : “Nous craignons qu’Agaléga ne devienne un deuxième Chagos.” Elle n’est pas la seule à faire le parallèle. France Jean François, 57 ans, que nous avons rencontré dans le cadre de ce dossier, confie : “Je ne veux pas revivre ce que j’ai vécu avec les Chagos.” Durant la phase de dépeuplement, ce Chagossien avait été dépêché à Agaléga sur un des derniers bateaux qui avait quitté Diego Garcia, en 1971. À Maurice depuis quelques années, France Jean François ne parvient plus à retourner à Agaléga à cause du prix exorbitant qui lui est réclamé pour le retour.

Il n’est pas seul dans ce cas. Plusieurs personnes se retrouvent coincées pour diverses raisons. Les Agaléens sont forcés de venir à Maurice pour avoir accès à des services essentiels. Accouchement, soins médicaux, éducation sont les principales raisons de leur voyage vers Maurice. Certains se déplacent également dans l’espoir de s’épanouir financièrement. Une situation qui résulte “en un dépeuplement d’Agaléga”.

“Un génocide par mort lente”.

“Il s’agit d’une dissolution calculée”, dit à Scope le père Jacques-Henri David, de l’église de Pointe aux Sables et président de l’Apostolat de la Mer. Dans une interview accordée au Mauricien le 26 février, il avançait : “Bientôt, il n’y aura plus d’Agaléens à Agaléga.” Ayant visité l’archipel en début d’année, Jacques-Henri David confie : “Je comprends maintenant comment les Chagossiens se sont sentis.” Le père Jean Maurice Labour, qui a participé pendant plus de vingt ans au développement de l’archipel, est catégorique : nous assisterions en ce moment à “un génocide par mort lente”.

Tout cela intervient au moment où les pourparlers avancent à grands pas avec le gouvernement mauricien afin que l’Inde puisse financer de grands projets dans ces îles. Les Agaléens sont effrayés à l’idée que leur archipel, situé au nord de Maurice, ne soit “vendu à l’Inde”. Crainte également exprimée par le président du Mouvement Anti-Dynastie (MAD), Vivek Pursun, également ancien assistant directeur général de l’Outer Island Development Corporation (OIDC). Il a publiquement affirmé, il y a quelques semaines, que “Maurice a déjà vendu Agaléga pour Rs 750 millions à l’Inde”.

Zones d’ombre et démenti.

La multitude de zones d’ombre concernant les accords entre Maurice et l’Inde n’arrange pas les choses. Le Memorandum of Understanding (MoU) signé entre les deux nations en 2015 n’a jamais été rendu public dans son intégralité. Seules quelques dispositions ont été révélées à la presse : elles font état des projets de développement que l’Inde compte entreprendre à Agaléga. “Rendez l’accord public afin de mettre fin à toutes les rumeurs !”, plaide Laval Soopramanien, président des Amis d’Agaléga. “Démontrez-nous quelque chose qui contredise nos pensées sur les intentions de l’Inde par rapport à Agaléga. Ce n’est pas de la propagande. Qu’on me dise la vérité”, insiste le père Labour, que nous avons rencontré dans les locaux de l’Évêché.

Le ministre des Îles éparses, Mahen Jhugroo, qualifie les rumeurs de la perte de souveraineté de Maurice sur Agaléga comme étant “complètement fausses”. Lors d’une récente conférence de presse, il a déclaré que l’Inde “est un pays ami”, qui “aide à amener le développement”. L’amélioration de la piste d’atterrissage, l’aménagement d’une nouvelle jetée et d’une station des National Coast Guards sont autant de projets que compte financer l’Inde à Agaléga, au coût de plusieurs centaines de millions de roupies. Mahen Jhugroo a insisté sur le fait que cette initiative de la Grande Péninsule est “most welcome”. Le ministre a également d’autres projets ayant trait à l’écotourisme et la mise en place d’une station de dessalement d’eau et d’une power plant. “La question sur la souveraineté n’est qu’une fausse propagande”, a-t-il argué. Mais il ne parvient pas à convaincre. De nombreux Agaléens se demandent quelle sera leur “part” dans ces développements. Une question qui reste sans réponse. “Nous ne savons pas à quelle condition l’Inde financera ses projets”, s’inquiète Yeline Poulay.

Mahen Jhugroo et le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, se sont rendus à Agaléga, accompagnés d’une délégation ministérielle et du haut-commissaire indien à Maurice, Abhay Thakur. Il a été annoncé qu’il serait question de faire “un état des lieux” des équipements et des infrastructures dont dispose l’archipel. Dans un appel aux autorités, Laval Soopramanien a plaidé pour qu’elles se concentrent sur “le développement humain et social”. Le père Labour s’interroge : “Les Chagos ont été sacrifiés pour l’indépendance; Agaléga sera-t-il sacrifié pour la République ?”



En quelques chiffres

Découvert en l’an 1501 par le navigateur portugais Joao da Nova, Agaléga est localisé à 1,100 km au nord de Maurice. L’archipel est composé, entre autres, de l’Île Nord (12,5 km de long et 1,5 km de large) et de l’Île Sud (7 km de long et 4,5 km de large). Les derniers chiffres du Bureau des Statistiques font état de 274 personnes (174 hommes et 100 femmes) dans les îles en 2011, et de 289 personnes (193 hommes et 96 femmes) en 2000. Le recensement est effectué chaque décennie.

Éducation et exil

Les jeunes Agaléens doivent se tourner vers Maurice s’ils souhaitent poursuivre leurs études secondaires. Dans un courriel, l’OIDC souligne que ce déplacement concerne les collégiens Agaléens “âgés de plus de 16 ans” et ayant “complété le School Certificate”. Toutefois, des parents et les Amis d’Agaléga soutiennent que les jeunes viennent à Maurice pour la Form III, lorsqu’ils sont âgés d’environ 14 ans. Ils quittent leurs parents pour tenter de s’accoutumer au programme d’études et à l’environnement de Maurice.

Le père Labour estime qu’il faut revoir ce système. D’autant que “les Agaléens sont souvent en retard dans leurs programmes”, observent des membres des Amis d’Agaléga. Le niveau d’éducation dans l’archipel a “baissé”, comme l’a indiqué le ministre Jhugroo. En attestent les 0% de réussite aux examens du CPE de 2015 et les 5% de réussite en 2016.

Parmi ces jeunes qui se retrouvent à Maurice, certains retourneront à Agaléga et d’autres préféreront rester ici. Les Amis d’Agaléga constatent que l’éducation que reçoivent les jeunes “ne convient pas à leur vie dans l’archipel.” Ce qui les pousse à venir à Maurice.

Travail et logement temporaires

“La majorité des jeunes qui travaillent à Agaléga sont employés comme casual et non à plein-temps”, soutient le père Jacques Henri David. Le General Manager de l’OIDC, S. Norungee, confie que l’organisme emploie 129 personnes à plein-temps et 22 autres comme casual / trainee / daily. Jackson Matonga, 27 ans, témoigne : “Cela fait quatre ans que je travaille pour l’OIDC et je ne suis toujours pas employé.”

Selon l’OIDC, Agaléga compte environ cent maisons. Les terres et les logements mis à la disposition des Agaléens appartiennent à l’État. La problématique du logement, Cynthia et Christian France l’affrontent depuis plusieurs années. En mars, ce couple racontait qu’il vivait avec leurs quatre enfants et d’autres proches dans “le transit” – une sorte de logement temporaire dans lequel patientent les Agaléens avant de se voir offrir un toit par l’OIDC. L’organisme précise que les domiciles sont alloués selon “une liste d’attente” et d’après la disponibilité des logements.

Le prix du retour

Les Agaléens venus à Maurice mais qui n’exercent pas pour l’OIDC doivent payer eux-mêmes leur voyage retour, qui coûte Rs 11,000. “À l’époque, personne ne payait”, se souvient la trésorière des Amis d’Agaléga. En raison du prix “trop cher” du billet, beaucoup d’Agaléens sont forcés de rester à Maurice. C’est le cas de France Jean François. “J’ai travaillé durant des décennies à Agaléga et je suis venu à Maurice, il y a quelques années. Je souhaite retourner dans l’archipel, mais les autorités me disent de payer.” Il ajoute : “On me dit que si je suis à Agaléga et que je dois retourner en urgence à Maurice, j’aurais à débourser Rs 200,000 pour les frais de déplacement. Je suis forcé de rester ici.” Son neveu, Jason Jean François, est bloqué à Maurice pour les mêmes raisons : “Si mo ale, mo bizin peye.”

Cynthia France, une Agaléene, et son époux Christian France, ont dû récemment mobiliser l’opinion publique parce qu’ils n’avaient pas la somme de Rs 22,000 pour rentrer.



Docteur en géopolitique, spécialiste des questions Inde-Maurice

Shafick Osman : “On est encore dans le flou”

Sollicité par Scope dans le cadre de ce dossier, Shafick Osman commente : “On est encore dans le flou quant aux intentions effectives de l’Inde à Agaléga, mais tout pousse à croire que les autorités indiennes utiliseront ce territoire mauricien, sans déplacer qui que ce soit, pour une base de surveillance et d’opération à moyenne portée éventuellement, tout en nourrissant la vie communautaire agaléenne. Il ne faut pas oublier que l’Inde est déjà bien présente à Agaléga depuis l’installation, par des Indiens, du système de radar de surveillance côtier, voici quelques années.”

Il précise que “l’Inde n’a plus autant d’intérêt pour Agaléga pour deux raisons essentielles. La première, c’est depuis la signature, en août 2016, par les autorités indienne et étasunienne, de l’accord pour l’utilisation conjointe des bases militaires terrestres, aériennes et navales des deux pays. C’est un accord historique et très important pour Maurice, car l’Inde peut désormais se ravitailler et entreprendre des réparations, etc. à Diego Garcia, une des plus importantes bases militaires étasuniennes, mais qui est sur un territoire mauricien, occupé par le Royaume-Uni et les États-Unis. J’avais fait part de cela, début septembre, sur mon statut Facebook et j’ai été heureux de voir que vite, quelque temps après, Pravind Jugnauth, délégué par le gouvernement mauricien, avait rencontré Narendra Modi à New Delhi pour s’assurer du soutien de l’Inde au vote de la résolution onusienne de Maurice sur les Chagos. La deuxième raison, c’est que depuis que Modi a obtenu l’Assumption Island des Seychelles, en mars 2015, l’Inde a eu sa base hyperstratégique dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, qui se trouve à l’entrée même du canal du Mozambique. C’est très important pour l’Inde, non seulement pour la surveillance, mais aussi pour des gros projets gaziers du futur, au large du Mozambique, où les Indiens ont obtenu d’importantes concessions ces dernières années”.

Selon Shafick Osman, “il y a une dizaine d’années, l’Inde avait une visée réelle sur Agaléga – sans nécessairement parler de souveraineté – et les autorités indiennes pensaient que cela aurait été comme une lettre à la poste. Mais c’était mal connaître la partie mauricienne, car déjà trop traumatisée par l’affaire des Chagos, Maurice ne donna pas de suite véritable au projet indien. Un certain chantage commença alors avec le fameux retrait ou la modification de l’accord du Double Tax Avoidance Agreement (DTAA), véritable vache à lait financier de Maurice. L’ancien régime travailliste évitait la question d’Agaléga, tout en ménageant les Indiens sur la brûlante question du DTAA. Et c’est avec un peu de surprise tout de même qu’on a entendu à nouveau la question d’Agaléga, lors de la visite du Premier ministre indien, en mars 2015, où un accord a même été signé”.

Le périple des Agaléennes pour donner vie

Depuis quelques années, Agaléga ne dispose pas de structures adéquates et de personnel expérimenté pour que les femmes puissent y accoucher. Annuellement, une quinzaine d’Agaléennes enceintes sont envoyées à Maurice à leur troisième mois de grossesse. Plusieurs entreprennent le voyage seules. “Les Agaléennes souffrent énormément. La solitude, être séparées de leurs proches, de leur époux, et faire face seules aux problèmes, tout cela n’est pas facile à gérer. Je me souviens que quand j’étais enceinte, je ne mangeais plus à cause de mon isolement ici”, raconte Yeline Poulay, 63 ans.

Les Agaléennes enceintes ne reçoivent que Rs 4,000 des autorités, selon les chiffres fournis par l’OIDC. “Avec cette somme, les femmes enceintes doivent payer leur loyer, l’eau et l’électricité, s’acheter de quoi manger, entre autres. Beaucoup d’entre elles doivent donc travailler dur pendant leur grossesse”, confie Yeline Poulay.

Attendant son troisième enfant, Diana Clarisse, une Agaléene de 24 ans, a fait le voyage en compagnie de son époux, Jackson Matonga, 27 ans, et ses deux enfants de quatre et deux ans. Leur domicile est désormais situé à Cocoterie, Roche Bois, où habite la famille de Jackson Matonga.

Ce dimanche après-midi, la bicoque en tôle dans laquelle vit cette famille s’est transformée en four par la chaleur de la fin d’été. Diana Clarisse peine à se redresser sur le matelas rouge installé à même le sol, car elle souffre de tension. Elle sera admise à l’hôpital quelques jours après. C’est sur ce matelas que dort toute la famille. Leur deux-pièces comprend le strict minimum. Si de telles dispositions n’avaient pas été prises, Diana et Jackson auraient dû trouver un logement à louer.

À l’époque, des sages-femmes et des nurses pouvant pratiquer un accouchement étaient envoyées à Agaléga de Maurice. Yeline Poulay, Jackson Matonga et Diana Clarisse sont nés dans cette dépendance.

Quelques jours après la rencontre à Roche Bois, nous retrouvons la famille de cette dernière à l’hôpital, où elle est suivie par un gynécologue. Jackson en profite pour emmener ses enfants voir un médecin. “À Maurice, les enfants souffrent de toutes sortes de maladies. Ils ont des boutons sur le corps et d’autres problèmes de peau.” Il impute cela à la pollution et à la nourriture.

Ce n’est qu’aux alentours de 13h que Diana Clarisse sort de l’hôpital pour prendre le taxi qui la ramènera à Roche Bois. Jackson Matonga doit se débrouiller comme il peut pour payer le chauffeur. “Je lui dois déjà Rs 600. Ce n’est qu’à la fin du mois que je recevrai l’allocation pour le transport. Je dois parfois me rendre au travail à Port-Louis à pied.”

Nombreux sont ceux qui plaident pour qu’une solution soit trouvée. Depuis que les femmes enceintes sont envoyées à Maurice, plus personne ne naît à Agaléga. En effet, sur les actes de naissance des nouveau-nés agaléens, il est inscrit Born in Mauritius à la place de Born in Agaléga. Ceci n’est pas sans conséquences : “Ces enfants n’ont pas de droit sur Agaléga”, relève le père Maurice Labour.