AGENDA-CONCERT : IAM et le rap français, le 14 octobre

Le 14 octobre, on dansera le MIA, avant de se remémorer les émotions de L’école du micro d’argent. Akhénaton et ses acolytes débarquent à Maurice : le mythique groupe de rap français IAM donnera le coup d’envoi de sa nouvelle tournée. Le groupe de Marseille, formé en 1989, célèbre, à travers ces concerts, les vingt ans de l’album L’école du micro d’argent, qui lui a valu des récompenses aux Victoires de la musique et qui est certifié disque d’argent.

Cet événement est de BAO Communications, qui enchaîne après le succès du concert de Francis Cabrel, l’année dernière. IAM jouera au Domaine de Gros Cailloux, le 14 octobre. En vente à Rs 750 et Rs 1,500, les billets sont disponibles sur otayo.com.

27 MAI : Dominique Barret au concert de Cassiya

Marlène s’entendra dire Pou ou mamzel. Le chanteur et professeur de musique réunionnais sera aussi de la partie au SVICC pour célébrer le retour de l’équipe originale de Cassiya sur scène après dix ans. L’autre invité attendu à cet événement : Nitish Joganah, qui est l’auteur du dernier succès de Désiré François, Pa Badiné. Lionnel Cupidon et Bernard Moonsamy du groupe Les Inkonus accompagneront leurs aînés lors de cet événement.

SPECTACLE : L’humoriste Laurent Gerra à Maurice en novembre

“Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations.” Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra. Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments.

Ce nouveau spectacle, Sans modération, se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra brosse hommes politiques, chanteurs, acteurs et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements… À voir le 4 novembre à 20h au SVICC, Pailles, à 20h.

Accompagné de six musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée les cinq dernières décennies et nous promet, à l’occasion de ses cinquante ans, une de ses plus belles cuvées. Billets en vente prochainement entre Rs 800 et Rs 2,000.

AGENDA : Deux lauréats pour le Prix de Poésie Edouard Maunick

Gillian Geneviève avec son poème Port Louis, ce qui demeure et Helena Lutchman avec son poème Louise Baby sont les lauréats ex-æquo du Prix de Poésie Edouard Maunick. Un concours organisé par l’agence Immedia pour lequel ils ont reçu la somme de Rs 35,000. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée le vendredi 28 avril à la mairie de Port Louis avec la présence des membres du jury : Shenaz Patel, Ananda Devi et Kavinien Karupudayyan. La sœur d’Edouard Maunick, Marie Maunick, et Barlen Vyapoory, le vice-Président de la République, faisaient partie des invités. Ce dernier espère que les jeunes s’intéresseront davantage à la poésie en s’inspirant des poètes mauriciens et d’ailleurs.

Avec 329 poèmes reçus, le directeur d’Immedia, Rama Poonoosamy s’estime heureux. “C’est un grand jour, une belle victoire pour la poésie et la littérature mauriciennes.”

Le jury a décidé d’attribuer une mention à cinq personnes : Mohunparsad Bhurtun pour Dan sey trasé, Jean Lindsay Dhookit pour Enn zardin Porlwi, Aqiil Gopee pour Embrasser le goudron, Fanio Guillaume pour Jazz-la al sa Jalsa et Sylvestre Le Bon pour Tes nuits de liberté.

C’est sur les mots d’Edouard Maunick que sa sœur Marie Maunick a tenu à clôturer la cérémonie de remise de prix. “Bien qu’absent mes amis, je suis de tout cœur avec vous. L’inspiration demeurera toujours la source de poèmes de valeur. Je crie seulement merci aux jongleurs de mots, et souhaite bon vent à Immedia pour ses 30 ans.”

12 MAI : Mauravann à Kas Poz

En attendant de repartir en tournée en Europe dans quelques semaines, Mauravann prend la pause à Kas Poz à Ébène. Le groupe, qui réunit Linzy Bacbotte, Kerwin Castel, Manu Desroches et Samuel Dubois, présentera son set le vendredi 12 mai à partir de 17h. De belles voix, de la ravanne et un beau rythme pour ce concert. L’entrée est gratuite.

12 MAI Flasbak et les Inkonus à Petite Rivière

Les deux groupes seront sur la scène du Jam Inn le 12 mai pour un concert qui est annoncé de 20h à 3h. Flasbak et Les Inkonus en profiteront pour présenter au public les morceaux de leurs albums respectifs.

THÉÂTRE : En Stationnement alterné à compter du 13 mai

Stationnement alterné débute le 13 mai au Théâtre Serge Constantin à Vacoas. La pièce sera ensuite jouée du 17 au 20 mai et du 24 au 27 mai. Écrite par le dramaturge Ray Cooney, cette pièce s’ajoute à la série présentée par Daniel Mourgues et Philippe Houbert après, entre autres Espèces menacées (en 2016), À gauche en sortant de l’ascenseur (en 2015).

Cette pièce raconte la folle vie d’un chauffeur de taxi bigame qui partage sa vie entre deux appartements et deux épouses. Tout va pour le mieux pour le sacré bonhomme jusqu’au jour où un accident viendra débalancer sa routine.

Vincent Pellegrin, Virginie Talbotier, Vinaya Sungkur, Philippe Houbert, Yannick Gérie, Guillaume Silavant, Romain Blanchet et Laurent Laroche sont les comédiens qui seront sur scène pour cette pièce qui comprend humour, cascades et répliques cinglantes.

Les billets sont en vente à Rs 700 et Rs 600 dans le réseau Otayo (466-9999).