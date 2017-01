AGRESSÉ À BAGATELLE : Le véhicule de Jonathan Augustin examiné par le SOCO hier

Le motif de l’agression sanglante dont a été victime Christophe Jonathan Augustin, 30 ans, un habitant de Vacoas, reste un mystère. Les faits se sont déroulés jeudi soir. Selon nos recoupements d’informations, le directeur de Proxicom Ltd, un centre d’appels sis à Vacoas, se trouvait à Bagatelle, Moka, lorsqu’il a été agressé par plusieurs individus.

Bien que grièvement blessé, Jonathan Augustin est parvenu à grimper à bord de son véhicule, une BMW, et s’est immédiatement rendu à l’hôpital Apollo Bramwell. Une fois sur les lieux, il est tombé sur un officier de la sécurité de l’hôpital. Il lui aurait alors uniquement déclaré avoir été victime d’une agression sur le parking du centre commercial, avant de perdre connaissance. Selon ce témoin, Jonathan Augustin serait arrivé à l’hôpital aux alentours de 21 h 30. Il portait de graves blessures à la tête et ses vêtements étaient maculés de sang. Une source indique que la victime a eu le tendon sectionné au cours de son agression. Après une intervention chirurgicale, il a été admis aux soins intensifs. Son état de santé est jugé préoccupant. Vu qu’il est actuellement sous respiration artificielle, les enquêteurs n’ont pas encore été en mesure d’obtenir sa version des faits.

Hier, les officiers du Scene of Crime Office (SOCO) ont effectué des prélèvements sur son véhicule, qui se trouve actuellement au Moka Detention Centre. Les enquêteurs se sont également rendus à Bagatelle afin de recueillir des indices. Des connaissances du trentenaire indiquent que ce dernier était très porté sur les jeux de hasard et d’argent. Les enquêteurs tentent ainsi de déterminer si son agression n’aurait pas pour toile de fond un règlement de comptes. Cette enquête est menée par le personnel de la Criminal Investigation Division (CID) de Moka, placée sous la supervision du Chef Inspecteur Kowlessur.