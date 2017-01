AGRESSÉ MORTELLEMENT POUR DES LETCHIS: Charge provisoire de meurtre pour les agresseurs de Steward Jandoo

Cinq individus ont été appréhendés dans la cadre de l’agression mortelle de Steward Jandoo. Ce sans-domicile-fixe de 37 ans avait été agressé à Solferino, Vacoas, samedi dernier, et avait été admis à l’hôpital Victoria, à Candos, après qu’un passant eut alerté les premiers secours. Trois jours plus tard, il a rendu l’âme en succombant à une septicémie. D’après les indications de la victime à son frère avant son décès, il aurait été passé à tabac après avoir été pris en flagrant délit de voler des litchis. Après leur comparution en Cour, les suspects ont été reconduits en cellule.

Samedi dernier, Steward Jandoo, un sans-domicile-fixe de 37 ans, a été victime d’une agression sanglante dans les parages de Solferino, Vacoas. À 6h, ce matin-là, un passant l’a trouvé gisant sur l’asphalte à Trois Mamelles, Vacoas. Il portait de multiples blessures sur le corps et ses vêtements étaient maculés de sang. Immédiatement, cet inconnu a alerté le Service d’Aide Médical Urgente (SAMU), mais également le frère de la victime, Patrick Baichoo, un habitant d’Albion de 38 ans, sous les recommandations du blessé. Patrick Baichoo indique que lorsqu’il est arrivé sur place, son frère avait déjà été conduit à l’hôpital Victoria à Candos par les premiers secours. C’est lorsqu’il l’y a rejoint que la victime lui a raconté ce qui s’était passé. Il en revient que Steward Jandoo et l’un de ses amis s’étaient rendus à Solferino pour voler des letchis. Ils se seraient, cependant, faits prendre par le gardien des lieux et ce dernier a alerté les propriétaires. Si l’ami de la victime est parvenu à prendre la poudre d’escampette, Steward Jandoo a, lui, passé un sale quart d’heure entre les mains de ses agresseurs. D’après ses proches, ils l’auraient tabassé avant de le placer à bord d’un 4x4. Ils lui auraient ensuite recouvert la tête d’une cagoule avant de l’abandonner à Trois Mamelles.

La cousine de la victime raconte que les jours suivants, ses proches ont été nombreux à lui rendre visite à l’hôpital. La veille de son décès, “il était dans un état lamentable; cela nous a fait de la peine de le voir ainsi.” Il avait eu les deux pieds et le bras gauche cassés. “Il portait même des traces de brûlures au cou”, indique Laura, sa cousine. Malgré les soins lui ayant été attribués, Steward Jandoo a rendu l’âme trois jours plus tard, soit mardi. Une autopsie a conclu qu’il avait succombé à une septicémie. Toujours mardi, le frère de la victime avait été entendu par la Criminal Investigation Division (CID) de Vacoas car il était l’unique personne à être en possession d’éléments pouvant faire progresser l’enquête. En effet, les informations que lui avaient confiées Steward Jandoo avant son décès auront permis aux enquêteurs de procéder à une première arrestation le même jour.

Il s’agit de celle de Joe Peermamode, un gardien de 48 ans qui surveillait la cour où la victime et son ami cueillaient des letchis le jour de l’agression. Interrogé, le suspect avait confié avoir informé les propriétaires du pied de letchis de la présence de voleurs en ces lieux et avoir ensuite participé à cette agression. Le quadragénaire a comparu, mercredi, devant le Tribunal de Curepipe où la charge provisoire de meurtre a été logée contre lui. Il a ensuite été reconduit en cellule, la police ayant objecté à sa remise en liberté. Durant la journée de jeudi, la brigade criminelle de Vacoas a procédé à l’arrestation de quatre autre individus suspectés d’avoir participé à cette agression mortelle. Ainsi, Rishi Dookhee, 36 ans, et Dilraj Sharma Sreeneebun, 25 ans, des habitants de Camp Fouquereaux, Phœnix; Nitishsingh Ramgoolam, 35 ans, et Hoodesh Ramgoolam, 31 ans, les propriétaires du pied de letchis, domiciliés à Trèfles, Rose-Hill, ont été placés en détention policière. Vendredi, ils ont comparu en Cour de Curepipe où la charge provisoire de meurtre a été logée contre eux, avant d’être reconduits en cellule.