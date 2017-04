AGRESSION ALLÉGUÉE D'ACTIVISTES ROUGES: Reprise du procès de Jean-Claude Barbier le 5 juin

Le procès intenté au député Jean-Claude Barbier et à son complice, Selvanaden Mootoosamy, pour l'agression de deux activistes rouges à Cité Vallijee en 2013, se poursuivra devant la Cour de District de Port-Louis le 5 juin. Cette agression aurait eu lieu dans la soirée du 29 avril 2013 alors que les deux activistes rouges couvraient des affiches du MMM avec celles du PTr.

Le député de la circonscription No 1 et actuellement vice-président du Mouvement Patriotique, Jean-Claude Barbier, ainsi que son présumé complice Selvanaden Mootoosamy, un activiste du MMM, sont poursuivis devant la Cour intermédiaire sous une charge d’agression. Les deux hommes avaient été arrêtés le 3 mai 2013 suite à la plainte de deux activistes du PTr, Manu Mangar et Soorain Draunath Parbotteah, pour une agression survenue dans la soirée du 29 avril 2013 à La Tour Kœnig. Il est reproché au député MMM d’avoir agressé Manu Mangar alors que Selvanaden Mootoosamy, lui, est accusé de s'en être pris à Soorain Draunath Parbotteah. Jean-Claude Barbier est défendu par Me Steven Obeegadoo alors que Selvanaden Mootoosamy l'est par Me Raj Nuckchady.

Un médecin généraliste, qui avait examiné Soorain Draunath Parbotteah après ladite agression, avait indiqué lors d'une précédente séance en cour que selon le formulaire 58, la victime alléguée portait des blessures mineures sur le corps. Selon le médecin, elle présentait des éraflures à la main droite, avait le coude droit légèrement enflé et portait une coupure à la hanche droite.

Contre-interrogé, le médecin avait affirmé que les blessures ne semblaient pas avoir été causées par un objet métallique, comme l'avait indiqué la victime présumée. Le médecin avait soutenu que si la victime avait été agressée avec un objet en métal, ses blessures auraient été plus graves.

Les dépositions de Selvanen Mootoosamy, enregistrées à la CID de Port-Louis, avaient été lues en cour. Ce dernier avait nié toute agression. Il avait soutenu que le jour des faits allégués, il se trouvait en voiture avec le député Jean-Claude Barbier quand ils ont surpris deux activistes rouges couvrant des affiches du MMM par celles du Ptr le long de la route principale de Cité Vallijee. Selon ses dires, Jean-Claude Barbier, ancien membre du MMM, leur avait demandé de ne pas couvrir leurs affiches. Les deux activistes auraient alors acquiescé et il n'y avait pas eu d'altercations. Les deux accusés ont plaidé non-coupable de l'accusation portée contre eux.

Pour rappel, les deux accusés étaient initialement poursuivis devant la Cour intermédiaire sous une charge d’agression avec préméditation. Toutefois, le Directeur des poursuites publiques avait décidé par la suite de réduire la charge à celle d’agression.