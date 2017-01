AGRESSION A BAGATELLE : L’enquête confiée au CCID

Aucune arrestation n’a encore eu lieu après l’agression sanglante dont a été victime un Vacoassien de 30 ans jeudi soir sur le parking du centre commercial de Bagatelle. Une source policière indique que l’enquête, qui était menée par la CID de Vacoas, a été confiée au CCID. Le motif de cette agression reste à déterminer. Les faits se sont déroulés jeudi vers 21 heures. Le trentenaire se trouvait sur le parking du centre commercial de Bagatelle, à Moka, lorsqu’il a été agressé à l’arme blanche par plusieurs individus. Il a ensuite grimpé à bord de son véhicule, une BMW, et s’est immédiatement rendu à l’hôpital le plus proche, Apollo Bramwell. Sur place, il est tombé sur un officier de la sécurité et lui a relaté les faits avant de perdre connaissance. Ce dernier, qui devait rapporter le cas à la police de Moka, a déclaré que la victime portait de graves blessures à la tête et que ses vêtements étaient maculés de sang. Après avoir subi une intervention chirurgicale, le Vacoassien a été admis aux soins intensifs. Par ailleurs, son véhicule, qui se trouve actuellement au Moka Detention Centre, a été examiné vendredi par les enquêteurs du Scene of Crime Office (SOCO). Le lieu de l’agression ainsi que les caméras de surveillance situées à proximité ont également été passés au crible. Toutefois, ces opérations n’auront pas permis de faire progresser l’enquête.

ST-AUBIN : Une mineure et deux individus agressés

Une opération d’envergure, conduite par plusieurs unités de la force policière, a été montée dimanche soir à Morcellement St-Aubin, et ce suite à l’agression de trois individus. Elle a conduit à l’arrestation de quatre membres d’une même famille, âgés de 21 à 53 ans, pour agression avec préméditation. Une charge provisoire de “assaulting police” a également été logée contre l’un d’eux, ce dernier ayant, plus tôt dans la journée, tabassé deux policiers et tenté de les agresser au couteau avant de prendre la fuite.

Dimanche vers 19h, le personnel du poste de police de Rivière-des-Anguilles s’est rendu, à la demande d’un membre du public, à Morcellement St-Aubin. Une fois sur place, les policiers sont tombés sur trois individus – une femme de 36 ans, domiciliée à Cité St-Aubin, un chauffeur de 38 ans habitant Chemin-Grenier et une adolescente de 16 ans, habitant St-Aubin – portant de graves blessures au corps et complètement affaiblis, car ayant perdu beaucoup de sang. Tous trois ont été conduits à l’hôpital de Souillac afin d’obtenir les premiers soins, après quoi les deux plus âgés ont été transférés à l’hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où ils sont actuellement admis. La mineure a pour sa part été autorisée à regagner son domicile. Interrogé, l’un des blessés a désigné un certain Akshaye Khedoon comme étant l’auteur de l'agression. Aussitôt, une opération a été montée afin de procéder à son arrestation.

C’est sous la supervision du surintendant de police (SP) Raheeman et de l’assistant-surintendant de police (ASP) Appadu que diverses unités de la force policière se sont rendues à Cité St-Aubin le même jour. Avec la participation de la CID, de la SSU, de la DSU et de l’ERS, quatre membres d’une même famille ont été appréhendés. Il s’agit d’Ashaane Khedoon, un plombier de 53 ans, Visham Khedoon, un serveur de 26 ans, Pravin Kumar Khedoon, un étudiant de 21 ans, et Akshaye Kumar Khedoon, un cuisinier de 23 ans, tous habitant la localité. Une charge provisoire d’agression avec préméditation a été logée contre eux. Akshaye Kumar Khedoon a déjà un casier judiciaire. Lors d’une fouille de son domicile et de celui de Visham Khedoon, les enquêteurs ont saisi un samouraï et un sabre. Contre ces derniers, la charge provisoire de “bearing offensive weapon” a également été logée.

Le même jour, une équipe de l’ERS s’était rendue à Morcellement St-Aubin après une requête d’un membre du public, déclarant qu’un groupe de 20 personnes s’était rassemblé sur la route. Pendant que les policiers s’adressaient à eux pour qu’ils se dispersent, Akshaye Khedoon avait fait irruption sur les lieux à moto et s’était arrêté quelques mètres plus loin. Lorsque des officiers l’avaient interpellé, car il roulait vite, il avait tabassé deux d’entre eux et avait tenté de les agresser au couteau. Il était toutefois parvenu à prendre la fuite. Blessés, les deux policiers agressés ont pu recevoir des soins à l’hôpital. Une troisième charge, soit celle de “assaulting police”, devait donc être logée contre Akshaye Khedoon.

LA LAURA : Un motocycliste de 26 ans décède dans un accident

Luvin Bindah, un habitant de Montagne-Blanche de 26 ans, a été retrouvé hier après-midi sur la route à La Laura avec de multiples blessures. C'est son beau-frère, un habitant d'Ecroignard, qui l'avait découvert et alerté la police. La victime a été transportée à l'hôpital de Flacq, où son décès a été constaté. Selon la police, le jeune homme se trouvait à moto lorsqu'il a été victime d'un accident. Son véhicule ne se trouvait cependant pas sur les lieux au moment de l'arrivée de la police, qui a ouvert une enquête. Une autopsie devrait être pratiquée aujourd'hui.

ROCHES-NOIRES : L’état de santé d’une quinquagénaire inspire de graves inquiétudes

Bhagwantee Taukoor, 55 ans et habitant Plaine-des-Roches, marchait hier le long de la route principale à Roches-Noires vers 16h45 lorsqu’elle a été heurtée de plein fouet par une voiture que conduisait Ram Ragoonath, un habitant de Riche-Terre de 55 ans. Grièvement blessée, la quinquagénaire a été transportée d’urgence à l’hôpital de Flacq, où elle a été admise. Son état de santé est jugé sérieux. L’alcootest effectué sur le conducteur s’est révélé négatif.

ALBION : Un sexagénaire meurt noyé

Mario Marie Valapinee, âgé de 60 ans et habitant Albion, est mort noyé lors d’une sortie en mer sur la plage publique de sa localité, où il était parti nager après un repas copieux. Le sexagénaire s’est retrouvé en difficulté après quelques minutes et n’a pu regagner la rive. Des volontaires ont tout tenté pour le secourir, en vain. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria pour une autopsie, qui a attribué la cause du décès à une asphyxie. Selon la police, le sexagénaire, qui était en compagnie de son ami, un habitant de la même localité, avait consommé de l’alcool avant de rentrer dans l’eau.

LA CAMBUSE : Le corps d’un septuagénaire repêché dans le lagon

Le corps d’Inoos Kaudeer, âgé de 79 ans, a été repêché à La Cambuse hier après-midi par la National Coast Guard. La police l’a transporté à la morgue pour une autopsie, qui a été pratiquée par le médecin légiste Sudesh Kumar Gungadin. Son décès a été attribué à une crise cardiaque.