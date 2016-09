AGRESSION D’UN POLICIER : Une amende de Rs 8 000 portée à Rs 10 000 en appel

Trouvé coupable d’« assaulting an agent of the civil authority causing effusion of blood », un facteur avait été condamné à une amende de Rs 8 000 par la Cour de District de Rivière-Noire. Il avait fait appel, arguant qu’une partie du délit, notamment l’effusion de sang, n’avait pas été prouvée, car le policier avait une écorchure d’un centimètre. Si la Cour d’appel a annulé la condamnation, trouvant le facteur uniquement coupable de la charge d’agression, elle a toutefois revu la sentence à une amende de Rs 10 000 compte tenu de la gravité du délit et du casier judiciaire de l’appelant.

L’avocat du facteur, Me Avineshwar Dayal, avait argué que la charge qui était reprochée à son client n’avait pas été établie même s’il y avait eu agression, car le policier n’avait qu’une écorchure d’un centimètre. Les juges Abdurafeek Hamuth et Rita Teelock, siégeant en appel, ont retenu cet argument, faisant ressortir qu’une écorchure d’un centimètre ne pouvait être considérée comme une blessure ayant causé une effusion de sang. Ils ont ainsi annulé la condamnation et la sentence sous la charge d’« assaulting an agent of the civil authority causing effusion of blood », trouvant le facteur coupable uniquement de la charge d’« assault against an agent of the civil authority ». Étant donné que la magistrate de la Cour de District de Rivière-Noire, qui avait infligé la sentence, a été transférée à la Cour intermédiaire, la Cour d’appel a été alors invitée à prononcer elle-même la sentence dans ce cas. Les juges Abdurafeek Hamuth et Rita Teelock ont ainsi pris en considération le fait que le facteur compte déjà un casier judiciaire pour un délit similaire. Ils ont estimé que la gravité du délit réclamait d’imposer une sentence sévère. L’amende est donc passée de Rs 8 000 à Rs 10 000. « We find that a prison sentence is not called for given the circumstances of the case which has been referred to earlier. A fine at the higher end is warranted to reflect the seriousness of the offense. However, this fine has to be tempered being given the lapse of time since the date of the commission of the offense (January 2009 to June 2016) a lapse of some 7 years », ont-ils souligné.