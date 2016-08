AGRESSION DU CHAIRMAN DE L’ICTA : Pascal Collet et Christopher Benoît en liberté conditionnelle

Jean Pascal Collet et Christopher Benoît, deux des quatre suspects arrêtés dans le cadre de l’agression au cutter le 26 mai de Bhanoodutt Beeharee, Chairman de l’Information and Communication Technology Authority (ICTA), ont comparu en Cour de district de Port-Louis ce matin. La police n’a pas objecté à leur remise en liberté. Les deux hommes devront chacun payer une caution de Rs 8 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 40 000. Ils devront également se présenter au poste de police le plus proche de leur domicile tous les jours entre 6 heures et 18 heures L’avocat de Pascal Collet, Me Sailesh Seebaruth, soutient que son client n’a rien à faire avec cette agression et a d’emblée réfuté les allégations portées contre lui lors de son interrogatoire. Les deux hommes répondent d’une charge provisoire de « conspiracy ».

Quant au suspect Steven St-Pierre, celui qui aurait agi comme intermédiaire entre l’avocat Kailash Trilochun et le suspect Désiré Sylvio Candahoo pour commettre ce méfait, les débats sur sa remise en liberté sont prévus pour demain matin. La police a objecté à sa remise en liberté, soutenant qu’il pourrait commettre un nouveau délit en étant en liberté conditionnelle ou encore qu’il pourrait interférer avec les témoins ou manipuler les preuves.