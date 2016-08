AGRESSION DU CHAIRMAN DE L’ICTA: Steven St-Pierre libéré sous caution

Alors que Jean Pascal Collet et Christopher Benoît, deux suspects dans l’agression au cutter du président de l’Information and Communication Authority (ICTA), Bhanoodutt Beeharee, ont été libérés sous caution hier, c’est au tour de Steven St-Pierre d’obtenir la liberté conditionnelle. Ce dernier a dû fournir une caution de Rs 10 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 75 000 pour recouvrer la liberté.

Selon les conditions imposées par la magistrate Nadiyya Dauhoo pour sa remise en liberté, il devra se présenter au poste de police le plus proche de son domicile tous les lundis et jeudis entre 6 h et 18 h. Il ne devra pas entrer en contact directement ou indirectement avec les témoins et suspects dans cette affaire et devra être disponible à toute heure pour les besoins de l’enquête. Steven St-Pierre fait face à une accusation provisoire de Conspiracy. Le suspect Désiré Sylvio Candahoo avait allégué que celui-ci lui aurait remis Rs 10 000 de la part de l’avocat Kailash Trilochun pour commettre son méfait. Me Anupam Kandhai, l’avocat de Steven St-Pierre, a indiqué que le DPP avait demandé du temps pour se décider sur le cas de son client et qu’il est arrivé à la « bonne conclusion », n’objectant pas à sa remise en liberté sous caution. « Le DPP a agi rapidement et, dans sa sagesse, il a trouvé qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il reste en détention », a-t-il déclaré. L’homme de loi a aussi soutenu qu’une seule personne a fait des allégations contre son client et que Steven St-Pierre « ne travaille pas » pour l’avocat Trilochun comme on a pu le faire croire.

VACOAS: Il dissimule du cannabis dans ses sous-vêtements

Aux petites heures ce matin, le personnel du poste de police de Vacoas s’est rendu au domicile d’une famille à Camp Belin N° 1, Vacoas, des suites d’une requête de leur voisin pour perturbations. Sur place, les policiers ont arrêté un jeune de 24 ans opérant comme technicien au Central Electricity Board pour mauvaise conduite et l’ont conduit au poste. Semblant suspect, il a été soumis à une fouille suite à laquelle du gandia a été récupéré dans ses sous-vêtements. Il a été placé en détention.

NEW GROVE: Le domicile d’une enseignante cambriolé

Entre 10 h et 23 h, lundi, des cambrioleurs ont pénétré chez une enseignante de 28 ans domiciliée à New Grove. Ils se sont emparés de son téléviseur, de ses bijoux, de son téléphone portable, ainsi que d’une somme de Rs 5 000. Le montant total du butin s’élève à Rs 135 000. Une plainte a été consignée au poste de police de Rose-Belle hier après-midi.

RODRIGUES: Un marchand ambulant arrêté pour possession de drogues

Suite à des renseignements précis, le personnel de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rodrigues s’est rendu chez un marchand ambulant de 37 ans, à Eau Clair, hier matin et y a effectué une fouille. Divers psychotropes, du cannabis, ainsi que des feuilles d’aluminium contenant de la drogue ont été saisis. Le colporteur a été placé en détention.