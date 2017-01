AGRESSION DU CHAIRMAN DE L'ICTA: Le suspect Sylvio Candahoo de retour en cour le 4 mai

Sylvio José Candahoo, un des 4 suspects arrêtés dans le cadre de l'agression au cutter de Bhanoodutt Beeharee, Chairman de l'Information and Communication Authority (ICTA), le 26 mai dernier dans les rues de Port-Louis, a comparu en Cour de District de Port-Louis cette semaine. Il fait l'objet de deux accusations provisoires dans cette affaire, soit de complot et d'agression avec préméditation. Il ressort de cette séance que le dossier de l'agression du Chairman de l'ICTA, qui était en possession du bureau du Directeur des poursuites publiques, a été renvoyé au CCID le 14 septembre 2014. Le sergent de police Rishi Bissessur, qui a fait cette déclaration en cour, a précisé que le dossier leur a été retransmis au CCID pour que la police effectue une enquête approfondie. La magistrate Adila Hamuth a renvoyé l'affaire au 4 mai.

Pour rappel, c'est le suspect Sylvio Candahoo qui avait impliqué le bouncer et ami de l'avocat Kailash Trilochurn, Steven St-Pierre, dans cette affaire. Il avait allégué que Steven St-Pierre lui avait remis Rs 10 000 de la part de l'avocat Kailash Trilochurn pour agresser Bhanoodutt Beeharee en pleine rue à Port-Louis le 26 mai 2016. Steven St-Pierre a toutefois été mis hors de cause. Par ailleurs, le suspect Désiré Candahoo n'avait pas reconnu l'avocat Trilochurn lors d'un exercice d'identification aux Casernes centrales. Il est en liberté sous caution dans cette affaire. Les deux autres suspects, Jean Pascal Collet et Christopher Benoît, sont eux aussi en liberté sous caution. Ils répondent d'une accusation provisoire d'entente délictueuse.

COUR INTERMÉDIAIRE: Un Américain poursuivi pour coups et blessures

Andrew Zachary Bruder, un Américain de 38 ans marié à une Mauricienne, est poursuivi en Cour intermédiaire sous 5 charges, dont 2 pour l'agression de sa femme, qui aurait été perpétrée à deux reprises, soit le 6 octobre 2013 et le 14 février 2014. Il répond aussi de trois charges d'attentat à la pudeur sur une fillette de 11 ans.

l’Américain Andrew Zachary Bruder n'en est pas à sa première inculpation en Cour intermédiaire. En septembre 2015, il avait été arrêté par la police sur des allégations d'attentat à la pudeur sur sa fille de 5 ans. Il avait passé 14 mois en détention préventive avant de faire face à un procès. Il avait finalement été disculpé par le magistrat Azam Neerooa, qui avait fait état des nombreuses incohérences dans les versions de la fillette ainsi que celles de la mère. Cette fois, l'épouse de l'Américain, de qui il est séparé depuis 2014, allègue que son mari l'a agressée à deux reprises, soit en octobre 2013 et en février 2014. L'Américain est aussi poursuivi pour attentat à la pudeur sur une fillette de 11 ans. Lors de sa comparution en Cour intermédiaire hier, son avocat, Me Neelkanth Dulloo, a indiqué qu'il y avait des zones d'ombre dans cette affaire, et dont il voudrait faire part. En l'absence de la représentante de la poursuite chargée de cette affaire, le magistrat Raj Seebaluck, qui préside ce procès, l'a renvoyé au 30 mai.

COUR—VOL DE BILLETS USAGÉS AUX CASERNES: Le jugement prévu pour le 10 février

Deux policiers et sept anciens plantons de la police sont poursuivis en Cour intermédiaire dans le cadre du vol de billets usagés commis aux casernes centrales en 2002. Ce procès a démarré 13 ans après les faits. Les neuf accusés ont plaidé non-coupables de la charge de complot. Le jugement est prévu pour le 10 février.

Les deux officiers et sept plantons de la police sont accusés d'avoir subtilisé des billets de banque usagés qui étaient destinés à être détruits par incinération. La Banque de Maurice avait confié aux casernes centrales la tâche de détruire ces billets après que l'incinérateur de la BoM eut été endommagé en raison d'un incendie qui avait éclaté au sous-sol de la banque, en 2002. Le subterfuge avait été découvert par un cadre de la BoM, qui avait assisté à l'incinération des billets aux casernes centrales. Il devait découvrir des liasses de billets intactes dans un récipient en métal. Après enquête, il avait été trouvé qu'un montant d'environ Rs 1 M de billets usagés avait été subtilisés par des plantons de la police, qui étaient sous la supervision de deux officiers.