AGRESSION D'UN ÉDUCATEUR: L'oncle de la victime et deux suspects arrêtés

Le 16 février dernier, Shashi Monebhurrun, un éducateur de 23 ans habitant Montagne-Blanche, se faisait violemment agresser par trois individus. Ces derniers – Sunjiv Bhoojudhur, 35 ans et habitant Brisée-Verdière, Akash Seeboruth, 34 ans de Belle-Vue-Maurel et Shabeer Hussein Darbaree, un habitant de Flacq âgé de 39 ans – ont été arrêtés par les policiers de Moka mercredi. Le premier suspect, Sunjiv Bhoojudhur, qui n'est autre que l'oncle de la victime, soupçonnait son neveu d'être l'amant de son épouse.

Dans sa déposition, consignée le jour de l'agression, la victime a en effet confié aux policiers du poste de Moka que son oncle le soupçonnait d'entretenir une liaison avec son épouse. Selon lui, Sunjiv Bhoojudhur l'aurait menacé au téléphone, lui disant : « Apartir zordi (le 16 février, Ndlr), to mo lenemi, mo fin met ene lekip pou batt twa e mo pou touye twa. » Les menaces auraient alors rapidement été mises à exécution. Ainsi, le même jour, vers 14h, la victime se trouvait au volant de sa voiture et se dirigeait vers Moka lorsque le dénommé Shabeer, à bord d'un van, où se trouvaient également deux autres personnes, l'aurait approché avant de le menacer. Quelques mètres plus loin, le van l'aurait alors doublé avant de s'arrêter devant sa voiture. Selon l'éducateur, lorsque Shabeer l'a tiré de force de sa voiture, son oncle en aurait alors profité pour lui infliger un coup de cutter au visage, après quoi les trois hommes ont pris la fuite, abandonnant leur victime sur place. Malgré son visage ensanglanté, la victime a néanmoins pu se rendre à Ébène, pour y retrouver son père, lequel l'a ensuite conduit à l'hôpital Apollo-Bramwell. La victime a pu regagner son domicile le même jour.

Les trois suspects ont été arrêtés et une charge provisoire d'agression avec préméditation a été retenue contre eux. Questionné par Le Mauricien, le neveu a nié avoir entretenu une liaison avec sa tante. « C'est complètement faux. Je ne sais pour quelle raison mon oncle veut nuire à ma réputation », dit-il.