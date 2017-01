AGRESSION À EAU COULÉE : Elle se remet lentement de ses blessures, selon son frère

Une agression au cutter a failli coûter la vie à Koosmawtee (Mila) Ramtohul, une femme de 58 ans gérant la boutique Bon Voisin, à Eau-Coulée. Pendant qu’elle se trouvait seule dans son commerce dans la matinée de mercredi, elle a été violemment agressée par un voleur. Ce dernier a été arrêté le même jour. Après deux interventions chirurgicales, l’état de santé de la victime commence enfin à s’améliorer, indiquait l’un de ses proches hier après-midi.

Cela fait environ 25 ans que son mari et elle gèrent le Bon Voisin, qui se situe à la rue Charles Régnaud à Eau Coulée. Toutefois, dans la matinée de mercredi, Mila Ramtohul était seule dans sa boutique car son époux s’était rendu dans leur plantation. C’est ainsi qu’un individu en a profité pour faire irruption dans la boutique pour commettre un vol. En tentant de se défendre, Mila Ramtohul a été sauvagement agressée au cutter et abandonnée dans une mare de sang.

Entre-temps le malfaiteur prenait la fuite avec son butin. Fort heureusement, un témoin ayant aperçu le voleur qui s’enfuyait a accouru jusqu’à la boutique et trouvé la quinquagénaire. Ainsi, les services de police ont été contactés sur la hotline 999 et le personnel du poste de police d’Eau Coulée n’a pas tardé à arriver sur place. Le témoin serait également celui qui a alerté Subash, le frère de la victime, en appelant sur l’un des derniers numéros qui s’affichait sur son téléphone portable.

Subash n’habite pas très loin du lieu où se situe le commerce de sa sœur. Il a déclaré à Week-End que les services de police l’avaient devancé. Sa sœur, ayant été blessée sur plusieurs parties du corps, dont au cou, pouvait à peine parler. Les policiers lui avaient également recommandé d’éviter de bouger en attendant l’arrivée du Service d’aide médical urgente (Samu) pour ne pas aggraver ses blessures. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils ont placé la quinquagénaire dans leur véhicule et l’ont conduite à la clinique Darné. Ayant contracté de graves blessures au foie et au rein, elle a dû subir une intervention chirurgicale immédiatement avant d’être admise aux soins intensifs.

Entre-temps, la Criminal Investigation Division (CID) de la région, supervisée par le chef inspecteur Omrawoo, devait procéder à l’arrestation d’un suspect le même jour grâce aux indications de témoins. Il s’agit de Jean Warner Benito Monvoisin, un habitant de Cité Loyseau de 25 ans connu des services de police. Interrogé, il est passé aux aveux et a déclaré avoir agressé Mila Ramtohul car elle faisait de la résistance.

Le lendemain de l’agression, le suspect a participé à une reconstitution des faits et a également montré aux enquêteurs l’endroit où il s’était débarrassé de l’arme. Il a ensuite comparu en Cour de District de Curepipe où une charge provisoire de tentative de meurtre a été logée contre lui. Il a été placé en détention, la police ayant objecté à sa remise en liberté.

Quant à Mila Ramtohul, elle a subi une deuxième intervention jeudi. Subash indique qu’elle a dû se faire enlever un rein car elle perdait trop de sang et que son foie a aussi été sévèrement endommagé. Fort heureusement, “elle se remet lentement de ses blessures. Elle est consciente mais les médecins lui ont conseillé d’éviter de parler pour le moment à cause de sa blessure au cou. D’après eux, il se pourrait qu’elle quitte les soins intensifs dans les jours à venir”, indiquait le frère de la victime à Week-End hier après-midi. “Après lui avoir rendu visite, je suis rassuré. Je pense qu’elle est maintenant hors de danger.”

Des habitants de la localité indiquent pour leur part que beaucoup de toxicomanes fréquentent les environs et souhaitent une présence policière régulière.