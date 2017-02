AGRESSION MORTELLE D’UN CUISINIER CHINOIS : Les accusés Odayen et Mandarin écopent de 6 et 7 ans de prison

Jean-Claude Mandarin, un marchand ambulant de 38 ans, et Chistopher Odayen, un soudeur de 25 ans, étaient inculpés en Cour intermédiaire pour le meurtre d’un cuisinier chinois du nom de Tianlu Yang le 2 novembre 2013. Ces derniers ont été fixés sur leur sort hier. Pour avoir poignardé à mort Tianlu Yang, Jean-Claude Mandarin a écopé de sept ans de prison alors que son acolyte, Christopher Odayen, a écopé de six ans de prison. Le verdict a été prononcé par la magistrate Ida Dookhy-Rambarun.

Jean-Claude Mandarin et Chistopher Odayen ont été reconnus coupables d’une accusation de coups et blessures causant la mort sans intention de la donner. Ils avaient été arrêtés à la suite du meurtre de sang-froid de Tianlu Yang, 27 ans, un ressortissant chinois qui s’était installé à Maurice depuis près de deux ans et qui était employé comme cuisinier dans un restaurant de Chinatown. Le motif de vol avait été avancé dans ce cas d’agression mortelle. Selon les détails de l’enquête, c’est vers 15h le 2 novembre 2013, lorsque le cuisinier revenait de son lieu de travail – en l’occurrence le restaurant Noodle Square, situé rue Royale – qu’il a été attaqué par au moins deux individus alors qu’il se trouvait rue Barbeau, qui longe le pont de la rue Royale. Tianlu Yang aurait d’abord tenté de repousser ses agresseurs mais ces derniers devaient lui infliger un coup fatal à l’aide d’un objet tranchant. Grièvement blessé et saignant abondamment, il a rendu âme devant la porte d’entrée de la maison qu’il occupait.

Le Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a confirmé dans son rapport d’autopsie que la victime avait été égorgée, attribuant sa mort à la suite d’un « shock due to stabbed wound at the neck ». Christopher Odayen avait expliqué que leurs intentions étaient de commettre un vol mais que Tianlu Yang avait tenté de se défendre en leur infligeant des coups, ce à quoi ils avaient répliqué. La magistrate a par ailleurs ordonné que soient déduits de leur sentence les 940 jours et les 1 186 jours que Jean-Claude Mandarin et Christophe Odayen ont passés respectivement en détention.

PARIS DE MATCHES DE FOOTBALL : Deux bookmakers déboutés

La compagnie Sports Data Feed Ltd (SDFL), spécialisée dans les paris sur les matches de football, a intenté un procès contre deux bookmakers, à savoir Silver Sports Ltd et Sports Lepep Ltd, pour utilisation illégale de données (“fixtures” des rencontres, résultats des matches, etc.), dont la SDFL dit détenir des droits légaux, soit le “copyright”. La SDFL affirme qu'elle possède les droits exclusifs sur la Football Association Premier League Ltd, la Football League Ltd, la Scottish Professional Football League Ltd et la Football Data Co Ltd. Les deux compagnies défenderesses nient pour leur part que SDFL ait la license exclusive de la Football Data Co Ltd.

Au cours du procès, lors de l'interrogatoire du directeur de Sports Data Feed Ltd, Vikram Ramjit, les avocats des deux défendeurs avaient soulevé un point d'objection concernant l'exploitation de la liste des rencontres et les résultats des matches de football en Angleterre. Les défendeurs ne voulaient pas que les réponses ayant trait à l'utilisation des affiches et des résultats soient versées dans le dossier à charge. Après avoir écouté les arguments des deux parties, le juge Gérard Angoh a tranché en faveur du plaignant. « The defendant company does not require the consent of the plaintiff to make use and reproduce the Fixture Lists and Football Data which according to it are already available from various other public sources », a-t-il dit. Le procès reprend le 27 février devant la Cour commerciale.

ACTE DE PÉDOPHILIE : Un homme coupable d’attentat à la pudeur sur un adolescent

La magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus, siégeant en Cour intermédiaire, a rendu un verdict de culpabilité contre un homme accusé d’avoir attenté à la pudeur d’un adolescent de 14 ans en août 2013. L’accusé avait soutenu qu’il était ivre et ne pouvait se rappeler avoir attenté à la pudeur de l’adolescent. La magistrate a toutefois trouvé que la poursuite a pu établir qu’il y avait eu attouchements mais a cependant rayé l’accusation de viol logée contre lui.

L’adolescent victime d’attentat à la pudeur a témoigné dans ce procès trois ans après les faits, à l’âge de 17 ans. Selon ses dépositions à la police, son agresseur aurait attenté à sa pudeur à deux reprises, soit le 13 août et le 29 septembre 2013. La première fois, l’adolescent avait expliqué que l’accusé lui avait demandé de le suivre dans des champs, où il a attenté à sa pudeur. La deuxième fois, l’adolescent a allégué avoir été violé dans les champs. Ses amis avaient été témoins de cet incident et avaient filmé la scène avec leurs téléphones portables avant d’alerter la police. La mère de l’adolescent avait appris l’incident par les amis de ce dernier.

Dans l’énoncé de son jugement, la magistrate a soutenu que l’adolescent s’est montré crédible dans sa version des faits, malgré quelques oublis attribués au fait que trois années s’étaient écoulées depuis les incidents. La magistrate n’a pas accordé d’importance aux dires de l’accusé selon lesquels il n’était pas en bons termes avec la famille de l’adolescent. « It makes no doubt that the act, as described by the complainant, was one which falls within the definition of ‘geste provoquant, un acte impudique (...)’. The court therefore finds proven that the accused committed an indecent act upon the complainant. There is unrebutted evidence on record that the complainant did not give his consent to the indecent act », a estimé la magistrate. Cette dernière devait toutefois rejeter l’accusation de viol, se basant sur le rapport médico-légal de l’adolescent, qui a conclu qu’il n’y a pas eu d’activité sexuelle.