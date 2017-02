AGRESSION MORTELLE D’UN RECEVEUR DE BUS : Sooresh Padaruth écope de trois ans de prison

Sooresh Padaruth, un laboureur d'une soixantaine d'années habitant la région de Pamplemousses, a écopé de trois ans de prison en Cour intermédiaire pour l’agression mortelle, en 2004, de Jerry Legallant, alors âgé de 26 ans, et qui exerçait comme receveur d’autobus, lors d’une bagarre pendant un match de football dans la localité. La magistrate Niroshini Ramsoondar a statué qu’il n’y avait pas d’autre alternative que la prison dans ce cas, la victime ayant perdu la vie après avoir été poignardée au cœur.

Avant de rendre sa sentence, la magistrate Niroshini Ramsoondar a fait mention de la plaidoirie de la défense, qui avait demandé de prendre en considération l’âge de l’accusé, son état de santé et le temps pris pour loger l’accusation formelle en cour. La magistrate a toutefois fait comprendre qu’aucun certificat médical n’a été présenté en cour. Concernant le chef d’accusation, la magistrate a indiqué que la cour ne pouvait faire autrement que de prononcer une peine de prison dans ce cas, rappelant la manière dont la jeune victime avait perdu la vie, soit d’un coup de couteau au cœur.

La magistrate devait indiquer que le crime s’est produit en 2004 et que l’accusé est punissable selon l’ancienne loi du code pénal, qui prévoit une peine maximale de 10 ans de prison, alors que la nouvelle législation, elle, prévoit une peine n’excédant pas 20 ans de prison. Prenant en compte les facteurs atténuants jouant en sa faveur, la magistrate lui a ainsi infligé trois ans de prison. Les 146 jours passés en détention seront déduits de sa sentence.

Sooresh Padaruth avait été reconnu coupable en janvier de coups et blessures infligés sans intention de tuer, mais ayant provoqué mort d’homme, à savoir Jerry Legallant, habitant la même localité que l'accusé. Selon le rapport d’autopsie du Dr Sudesh Kumar Gungadin, le décès avait résulté d'un coup de couteau porté en plein cœur. Cette affaire a pour point de départ une rivalité entre partisans de deux équipes de football de Pamplemousses. Le jour de l’incident, avait révélé le constable Choytun, une rencontre de foot opposait deux équipes, soit la Bois-Rouge United et Saint-Etienne, lors de laquelle une bagarre a éclaté entre supporters. Une patrouille policière, le témoin faisait partie, s’était alors rendue sur le terrain où se jouait la rencontre.

« Je suis entré en pleine bagarre pour m’enquérir de la situation. Là, j’ai appris qu’un dénommé Jerry Legallant avait reçu un coup et avait été gravement blessé. Il a même été transporté à l’hôpital », avait relaté le témoin, avant d'ajouter que c’est en arrivant à l’hôpital qu’il a appris que Jerry Legallant avait déjà rendu l’âme. Dans ses dépositions données à la police, Sooresh Padaruth avait nié être celui ayant asséné le coup fatal à la victime. Il avait indiqué qu’il s’était rendu au match, où il est arrivé après le début de la rencontre.

À un certain moment, il est allé acheter des cigarettes et avait rencontré des supporters de l’équipe de Saint-Etienne qui consommaient de l’alcool. Ces derniers l’auraient alors insulté du fait qu’il supportait l’équipe adverse, soit Bois-Rouge United. La victime aurait ignoré les remarques faites à son égard par les supporters adverses. Toutefois, une bagarre devait éclater entre la victime et Sooresh Padaruth.

Selon ce dernier, il ne lui a ni proféré des menaces ni infligé des coups de couteau. Selon sa version des faits, Jerry Legallant serait « tombé » sur la lame du couteau. Il explique avoir été pris de panique et s’être enfui. Ce n’est que le lendemain de la bagarre qu’il s’est rendu à la police.