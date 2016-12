AGRESSION MORTELLE D’UN RECEVEUR DE BUS : Sooresh Padaruth reconnu coupable

Le procès intenté à Sooresh Padaruth, un laboureur de 56 ans habitant Pamplemousses, sous la présidence de la magistrate Niroshini Ramsoondar, avait débuté en juillet 2014, soit dix ans après le décès de Jerry Legallant, alors âgé de 26 ans, lequel exerçait comme receveur d’autobus. Son jugement a été prononcé hier. La magistrate l’a reconnu coupable de coups et blessures infligés sans intention de tuer, mais ayant néanmoins provoqué mort d’homme.

Sooresh Padaruth était accusé d'avoir tué Jerry Legallant, un receveur de bus de 26 ans, sans toutefois en avoir eu l'intention. Selon le rapport d’autopsie du Dr Sudesh Kumar Gungadin, la mort avait été causée par un coup de couteau porté au cœur. Cette affaire a pour toile de fond une rivalité entre partisans de deux équipes de football de Pamplemousses. Lors du procès, quatre témoins ont déposé. Le jour des faits, avait révélé le constable Choytun, une rencontre de foot opposait les deux équipes, soit la Bois-Rouge United et Saint-Étienne, lors de laquelle une bagarre entre supporters a éclaté. Une patrouille policière de Pamplemousses, dont faisait partie le constable, s’était rendue sur le terrain où se déroulait la rencontre. « Je suis entré en pleine bagarre pour m’enquérir de la situation. Là, j’ai appris qu’un dénommé Jerry Legallant avait reçu un coup, l’ayant gravement blessé, et qu’il a été transporté à l’hôpital », a relaté le témoin. Et d’ajouter que c’est en arrivant à l’hôpital qu’il a appris le décès de Jerry Legallant.

Sooresh Padaruth avait plaidé non coupable lors de son procès. Dans ses dépositions données à la police, le laboureur avait nié être celui ayant asséné le coup fatal à la victime. Sooresh Padaruth avait notamment indiqué qu’il s’était rendu au match, où il est arrivé après le début de la rencontre. À un certain moment, a-t-il soutenu, il est allé acheter des cigarettes. C’est alors qu’il a rencontré des supporters de Saint-Étienne consommant de l’alcool. Ils l’ont ensuite invectivé, étant donné qu’il est partisan de l’équipe de Bois-Rouge United. Toutefois, il aurait ignoré les remarques faites à son égard par les supporters adverses.

Une bagarre devait alors éclater entre la victime et Sooresh Padaruth. Selon ce dernier, il ne lui a ni proféré de menaces ni infligé des coups de couteau. Selon sa version, Jerry Legallant serait « tombé » sur la lame du couteau. Par la suite, pris de panique, l’accusé s’est enfui, se rendant chez un parent dans l’est, et ce n’est que le lendemain qu’il s’est rendu à la police.

La magistrate devait toutefois trancher en faveur de la poursuite, statuant que tous les éléments prouvant sa culpabilité avaient été établis. Me Rama Valayden, l’avocat de l’accusé, fera sa plaidoirie le 24 janvier 2017 avant que la cour ne prononce le verdict.