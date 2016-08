AGRESSION MORTELLE DE JACQUES BATHILDE : Les enquêteurs privilégient la thèse d’un “insider job”

Les circonstances dans lesquelles l’ex-policier Jacques Bathilde a trouvé la mort à son domicile, jeudi, portent à croire qu’il a été étouffé par des individus qui le côtoyaient et connaissaient ses habitudes, indiquent des sources policières. Les prélèvements ayant été effectués sur le lieu du drame durant les jours suivant son agression mortelle ont été envoyés au Forensic Science Laboratory en fin de semaine à fins d’analyse et devraient permettre aux enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) et de la brigade criminelle de la Western Division d’explorer de nouvelles pistes. En attendant les résultats des tests ADN, la thèse d’un insider job est maintenue. S’agirait-il d’un vol ayant mal tourné, vu que le coffre-fort de la victime a été emporté, ou le meurtre aurait-il un lien avec ses activités en tant que bookmaker illégal ? L’enquête suit son cours.

Il était environ 6h jeudi lorsque l’ancien Police Driver de l’ex-commissaire de police André Feillafé, Jacques Bathilde, âgé de 61 ans, a été retrouvé mort à son domicile situé à la rue Épingle, à Mont-Roches. C’est son frère Judex Bathilde, vivant dans la maison d’à côté, qui a fait la découverte macabre. En s’adressant à Week-End, ce dernier devait déclarer s’être inquiété ce matin-là, n’ayant pas aperçu son frère.

C’est ainsi qu’il s’est rendu chez lui pour s’enquérir de la situation et a trouvé la victime, pieds et mains ligotés, et bâillonné, immobile sur un matelas placé sur le sol de sa chambre, au premier étage de la maison. Sous le choc, il a immédiatement alerté son fils Jean-Luc, qui devait à son tour contacter les services de police. La victime “portait de multiples blessures au visage”, précise Judex Bathilde, “et sa chambre à coucher était sens dessus dessous”.

Les proches de la victime devaient également constater que ses deux chiens — un rottweiler et un teckel, enfermés dans une niche dans la cour du sexagénaire — étaient étrangement silencieux lorsqu’ils sont entrés. Lorsque les officiers du poste de police de Camp Le Vieux sont arrivés sur les lieux, ils n’ont pu que constater que la victime avait déjà rendu l’âme. La thèse de foul play étant alors privilégiée, les services des enquêteurs de la MCIT, du personnel du Scene Of Crime Office (SOCO) et de la Police Dog ont été sollicités.

Après une première analyse de la scène de crime, les enquêteurs se sont aperçus que les malfaiteurs avaient fait irruption dans la maison en passant par une fenêtre restée ouverte et donnant sur la chambre à coucher du fils de la victime, Pascal Bathilde, âgé de 35 ans. Celle-ci se trouvant au premier étage, derrière cette demeure, a contraint les agresseurs d’utiliser une échelle en métal appartenant à l’ex-Police Driver pour l’atteindre. D’ailleurs, l’objet se trouvait toujours au même endroit lorsque les services de police sont arrivés sur les lieux.

Un autre constat est que l’étrange comportement des animaux de compagnie du sexagénaire était dû à un empoisonnement. Il semblerait donc que les malfaiteurs aient pris la peine de les endormir avant de commettre leur forfait. Les deux chiens ont été récupérés par la Police Dog et devraient être soumis à des analyses à la Veterinary Section à Reduit.

Questionné par les enquêteurs, Pascal Bathilde devait pour sa part préciser qu’il n’était pas à la maison lorsqu’est survenu le drame. Opérant dans le domaine de la sécurité, il a indiqué à la police qu’il avait quitté son domicile vers 17h30 la veille et qu’il était rentré lorsque ses proches lui ont fait part de la tragédie au téléphone. Il en revient que le rez-de-chaussée de la maison est occupé par l’un des neveux de la victime, Gérard Ah Won, un quinquagénaire. Également soumis aux questions des enquêteurs, il devait déclarer avoir entendu des bruits suspects aux alentours de 3h du matin mais s’être rendormi juste après. D’autre part, des sources policières précisent qu’un coffre-fort qui était fixé au mur, dans la chambre de Jaques Bathilde, a disparu. D’après son fils, il contenait environ Rs 300 000.

Une autopsie a été pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer (PPMO), et devait conclure que l’ex-Police Driver est mort asphyxié, étouffé par ses agresseurs. À ce stade de l’enquête, deux autres proches de la victime ont été entendus par les limiers de la MCIT. Il s’agit de l’un des neveux de la victime et sa concubine, qui sont des habitants de Roches-Brunes. Il nous revient que le premier mentionné a déjà un casier judiciaire, ayant déjà été appréhendé dans le cadre d’un vol avec violence commis à Ebène. Après avoir répondu aux questions des enquêteurs dans les locaux de la MCIT, aux Casernes centrales, à la mi-journée vendredi, le couple a été autorisé à regagner son domicile.

Entre-temps, le personnel du CID de la Western Division passe au crible l’alibi des membres de la famille de la victime, dont celui de son fils et s’intéresse de près à ses connaissances. La police soupçonne que les meurtriers du sexagénaire sont des habitués des lieux pour avoir pu approcher ses deux chiens et les endormir, mais aussi pour connaître les habitudes des autres occupants de la maison.

Les enquêteurs n’écartent pas non plus la possibilité que ce crime soit lié aux activités de la victime, qui serait un bookmaker illégal. Bien que la police ainsi que des individus ayant côtoyé la victime confirment ces rumeurs, Jean-Luc Bathilde réfute ces propos. “Ce sont uniquement des ragots. C’est parce que mon oncle pariait beaucoup sur les courses hippiques que certaines personnes laissent croire cela, mais il n’a jamais été bookmaker”, déclare-t-il.

Pour l’heure, les enquêteurs privilégient la thèse que le cerveau du meurtre était accompagné d’un ou de plusieurs complices vu qu’il aurait impossible pour un seul individu de transporter le coffre-fort. Ils misent sur les résultats des tests ADN pour explorer de nouvelles pistes. Durant les jours ayant suivi le drame, la scène de crime a été passée au peigne fin et le maximum d’indices a été collecté.

Cette enquête est menée par l’inspecteur Samynaden et le CI Ramdour, du CID de la Western Division, et l’équipe du CI Dieudonné, de la MCIT, et supervisée par l’Assistant Commissaire de Police Reekoye. À l’heure où nous mettions sous presse, il n’y avait toujours aucune arrestation.

Judex Bathilde a confié à Week-End que son frère est parti en retraite anticipée il y a plus de dix ans. Marié et divorcé, son fils Pascal est issu de son premier mariage, tandis que son benjamin, âgé de 21 ans, vit à La Réunion avec sa seconde épouse, une Réunionnaise. Cette dernière a pris le premier avion lorsqu’elle a pris connaissance du drame et a gagné l’île jeudi après-midi, tandis que leur fils est arrivé à Maurice vendredi. Un membre de la famille précise que ses proches ont pu récupérer la dépouille de Jacques Bathilde à la mi-journée hier. Ses obsèques devraient avoir lieu aujourd’hui à 10h45.