AGRESSION MORTELLE DE JACQUES BATHILDE : Un videur activement recherché

Après l'arrestation de Stephane Tossé, 40 ans, tatoueur et boucher, et Danny Tamby, 33 ans, mercredi dernier lors d'une importante opération à Pointe-aux-Sables, les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) sont sur la piste d'un videur, habitant Coromandel. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'agression mortelle de Jacques Bathilde, l'ancien Police Driver de l'ex-commissaire de police André Feillafé.

Donovan Bhoodhun et sa concubine, qui avaient été les premiers témoins entendus par les hommes de l'ASP Gérard Dieudonné de la MCIT, ont été appréhendés mercredi et sont en détention policière. Donovan, le neveu de Jacques Bathilde, soupçonné d'être le cerveau du meurtre avec la complicité de sa compagne Anouska Manoovaloo, habitaient tous les deux au rez-de-chaussée de la maison de la victime. Ils ont déménagé en février après une dispute avec l'ancien policier pour aller vivre dans une autre maison à Mont-Roches.

Interrogée vendredi, Anouska Manoovaloo a confié aux enquêteurs qu'elle connaissait Stephane Tossé en tant que tatoueur, mais, « pas plus », a-t-elle précisé. Les deux concubins ont nié toute implication dans ce meurtre et dans la disparition du coffre-fort de Jacques Bathilde qui contenait une somme estimée à Rs 300 000. Donavan Bhoodhun a été déjà un casier judiciaire. Il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de vol commis avec violence, à Ebène.

C'est un bout de corde, découvert chez les suspect Stephane Tossé et Dhany Thamby à Pointe-aux-Sables après une perquisition qui ont conduit à leur arrestation. La voiture de Tossé a été saisie. Interrogé sur la présence de ce morceau de corde par les enquêteurs, le suspect Tamby a soutenu que « n'import ki lakaz dimounn ena lakord. Lorla mo ene marin ». La corde a été envoyée au FS pour des analyses de même que des échantillons d'ADN des suspects. Ils ont été placés en détention policière après leur comparution devant le Tribunal de Rose-Hill. Ils plaident toujours non coupables.

Me Assad Perroo, dont les services ont été retenus par le bouncer Stephan Tossé et Dhanny Tamby, a déposé une motion devant le Bail and Remand Court (BRC) pour leur remise en liberté de ses clients. Motion qui sera débattue cette semaine.

Les éléments de la MCIT misent beaucoup sur le Judge order de la Cour suprême en vue d'avoir accès à la mémoire des téléphones cellulaires des deux suspects.

Pour rappel, Jacques Bathilde, âgé de 61 ans, a trouvé la mort dans la nuit du 25 août à son domicile à la rue Epingle, à Mont-Roches. C'est son frère Judex qui a fait la découverte macabre. N'apercevant pas son frère, lui qui habite dans une maison voisine de celle de son frère, il s'est rendu chez lui pour s'enquérir de ses nouvelles et c'est ainsi qu'il a trouvé la victime immobile, pieds et mains liés, et bâillonné et sur un matelas placé sur le sol de sa chambre au premier étage. Sous le choc, il a immédiatement alerté son fils Jean-Luc qui devait à son tour contacter les services de police. La victime portait de multiples blessures au visage. Les proches ont également remarqué que les deux chiens de l'ex-policier et un teckel, enfermés dans une niche, étaient étrangement silencieux lorsqu'ils sont entrés. Sur place, les officiers de police de Camp-Levieux ont constaté que la victime était déjà morte et que les malfaiteurs avaient endormi les deux chiens avant de commettre leur forfait. Ils ont privilégié la thèse d'un « insider job » dès l'ouverture de l'enquête. « Les meurtriers du sexagénaire sont des habitués des lieux pour avoir pu approcher ses deux chiens et les endormir. Ils connaissaient aussi les habitudes des autres occupants de la maison », a indiqué une source proche du dossier. Les deux chiens ont été récupérés par la Police Dog Section pour être soumis à des analyses à la Veterinary Section à Reduit. L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwelle Monvoisin, le Principal Police Medical Officer (PPMO) a établi que l'ex-Police Driver est mort asphyxié, étouffé par ses agresseurs.

Les enquêteurs ont dès l'ouverture de l'enquête privilégient la thèse que le cerveau du meurtre était accompagné d'un ou de plusieurs complices vu qu'il aurait impossible pour un seul individu de transporter le coffre-fort qui était fixé au mur dans la chambre de Jacques Bathilde, qui d'après son fils Pascal, contenait une somme d'environ Rs 300 000.