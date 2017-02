AGRESSION MORTELLE DE SON EX-FIANCÉE : Thierry Stéphane Agathe plaide coupable sous une charge réduite

Poursuivi pour le meurtre de son ex-fiancée, Thierry Stéphane Agathe, un habitant de Cité Argy, Flacq, a comparu devant les Assises. La poursuite a accédé à sa demande pour une réduction de la charge de manslaughter qui pesait sur lui. L’accusé a ainsi plaidé coupable sous une charge réduite de “wounds and blows causing death without intention to kill”. Le procès a été fixé pour être entendu le 27 mars.

Ce drame passionnel remonte au 26 janvier 2004. Thierry Stéphane Agathe, âgé de 22 ans au moment des faits, avait mortellement agressé à l’arme blanche son ex-fiancée, Rachelle Rose, 22 ans également. Elle entretenait une relation amoureuse avec le jeune homme depuis qu’ils étaient encore au collège, mais s’étaient séparés environ deux ans avant le drame.

Le 26 janvier 2004, Rachel Rose devait se rendre au domicile de Thierry Stéphane Agathe, qui habitait à Cité Argy, chez sa grand-mère, Antoinette Tanneur, 70 ans, depuis l’âge de trois mois suite à la séparation de ses parents. Rachel Rose avait la ferme intention de s’engager avec un autre homme, mais Thierry Stéphane Agathe n’aurait pas apprécié la démarche de son ex-fiancée.

En fin d’après-midi, à son retour d’une réception chez des connaissances de la région, Antoinette Tanneur devait découvrir une mare de sang sur le sol d’une des pièces de sa maison. Rachel Rose, selon le chef du département médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, avait subi des blessures mortelles au niveau de la poitrine avec un couteau de cuisine. Thierry Stéphane Agathe avait, lui, tenté de se suicider avec l’arme du crime en se lacérant au bras et au cou. Son procès sera entendu le 27 mars.