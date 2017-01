AGRESSION MORTELLE DE STEWARD JANDOO : La CID procède à quatre nouvelles arrestations

La brigade criminelle de Vacoas a procédé à quatre nouvelles arrestations hier dans le cadre de l’agression mortelle de Steward Jandoo, 37 ans, survenue le 14 janvier. Les suspects, âgés de 25 à 36 ans, ont comparu en Cour de District de Curepipe aujourd’hui. Une charge provisoire de meurtre a été logée contre eux.

Quatre autres individus recherchés dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Steward Jandoo, 37 ans, ont été appréhendés par la CID de Vacoas hier. Ainsi, Rishi Dookhee (36 ans), Dilraj Sharma Sreeneebusn (25 ans), tous deux habitant Camp-Fouquereaux, Phoenix, ainsi que Nitishsingh Ramgoolam (35 ans) et Hoodesh Ramgoolam (31 ans), résidant à Trèfles, Rose-Hill, ont été placés en détention. Les suspects ont comparu devant le tribunal de Curepipe aujourd’hui, où une charge provisoire de meurtre a été logée contre eux. Ils ont ensuite été reconduits en cellule, la police ayant objecté à leur remise en liberté.

Joe Peermamode, un gardien de 48 ans, est le premier suspect appréhendé dans cette affaire. Son arrestation remonte à mardi, soit le jour où la victime a rendu l’âme. Une charge provisoire de meurtre a également été logée contre lui en Cour de Curepipe. Durant son interrogatoire, le quadragénaire avait confié avoir participé à l’agression de la victime, qui a pour toile de fond un vol de letchis.

D’après les résultats de l’autopsie, Steward Jandoo a succombé à une septicémie. Suite à son agression, samedi, il avait été abandonné à Trois Mamelles, Vacoas. C’est un passant qui l’avait retrouvé aux alentours de 6h, gisant sur l’asphalte et portant de multiples blessures. Il avait ensuite alerté le Samu ainsi que Patrick Baichoo, le frère de la victime, sous les recommandations de cette dernière.

Steward Jandoo avait été admis à l’hôpital Victoria, à Candos. Il avait eu le bras gauche et les deux pieds cassés. Lorsque son frère l’y avait rejoint, il lui avait raconté sa mésaventure. Ce serait pendant que son complice et lui volaient des letchis dans la cour d’un habitant de Solférino, à Vacoas, qu’ils avaient été surpris par le gardien. Si son complice est parvenu à prendre la fuite, Steward Jandoo a pour sa part été rattrapé par ses agresseurs et a été roué de coups. Patrick Baichoo indique que la victime lui avait confié avoir été placé à bord d’un 4x4 bleu et que ses agresseurs lui avaient recouvert la tête d’une cagoule avant de le conduire jusqu’à Trois Mamelles.

D’après les proches de la victime, qui lui avaient rendu visite à l’hôpital durant les jours suivant son agression, Steward Jandoo portait également des traces de brûlures au cou. Ils déplorent l’attitude de ses agresseurs et déclarent : « Mem si li ti kokin, zot pa ti ena drwa pran so lavi koumsa. Zot ti bizin remet li lapolis. » Les quatres suspects appréhendés devront donner leur version des faits incessament.

PORT-LOUIS : Une sexagénaire succombe à ses brûlures après 23 jours

Saraswatee Purang, née Jungbadoor, âgée de 69 ans, a rendu l’âme hier à 5 heures. Elle avait été admise le 28 décembre 2016 à l’unité des grands brûlés, à l’hôpital Victoria, Candos, après que ses vêtements eurent pris feu pendant qu’elle cuisinait. La Port-Louisienne n’a pas été en mesure de donner de déclaration à la police. Une autopsie a attribué son décès à une septicémie.



CULTURE DE CANNABIS : Un tailleur de pierres devant les Assises

Fareed Mulung, un tailleur de pierre habitant Mare-d’Australia, est poursuivi devant les Assises dans le sillage de son arrestation, en novembre 2015, après la découverte, par des enquêteurs de l'ADSU, de 2 189 plants de cannabis, dissimulés parmi des fleurs dans sa cour. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 600 000. Il est reproché à Fareed Mulung d'avoir cultivé ces plants en vue d'en faire un trafic de drogue.

Poursuivi devant les Assises, Fareed Mulung avait demandé à la cour de lui accorder du temps pour retenir les services d’un avocat. Lors de l’appel de l’affaire cette semaine, il devait indiquer qu'il n'avait pas les moyens de retenir les services d'un avocat. Le juge Benjamin Marie-Joseph lui en a alors attribué un in forma pauperis pour le défendre. Et c'est Me Mahen Saulick qui a été commis d'office pour le défendre. L'affaire a été ajournée au 14 février.

JUGÉ POUR LE MEURTRE DE SON AMANT : L’avocat d’un ouvrier bangladais réclame du temps additionnel

Mohammed Mizanur Rahman, un machiniste bangladais âgé de 28 ans, a comparu mercredi devant les Assises. Il est accusé d’avoir tué son compagnon, Alam Asraful, le 8 octobre 2014 à Belle-Rive, Dubreuil, à la suite d’une dispute. Il répond d’une charge de meurtre avec préméditation. Son homme de loi, Me Raj Pentiah, a demandé au juge Benjamin Marie-Joseph du temps additionnel pour étudier le dossier.

À la police, l’accusé avait expliqué que la victime et lui étaient amants. Ce jour-là, ils s’étaient rencontrés à Belle-Rive et s’étaient dirigés vers un endroit tranquille. Une dispute devait alors éclater et a rapidement dégénéré. Mohammed Mizanur Rahman a alors asséné plusieurs coups de couteau à son ami, au dos et à l’abdomen. Après avoir commis l’irréparable, il a traîné le corps pour le jeter dans un trou. L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin avait attribué la mort à une blessure à l’abdomen.

DROGUE SYNTHÉTIQUE : Un mécanicien appréhendé

L’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a conduit une fouille au Bridgestone Tyre Building, à Port-Louis, à la mi-journée hier. Une certaine quantité de drogue synthétique, une somme de Rs 4 450 qui proviendrait de la vente de drogue et tout un attirail servant à l’emballage de la drogue ont été saisis dans le casier d’un mécanicien de 28 ans. Ce dernier, un habitant de Baie du Tombeau de 28 ans, a été placé en détention. Une charge provisoire de « possession of synthetic cannabinoid for the purpose of distribution » a été logée contre lui.

ARNAQUE DE RS 4,5 M : Une “guérisseuse” et son compagnon appréhendés

La brigade criminelle de Moka a appréhendé une quadragénaire et son compagnon, tous deux domiciliés à Coromandel, après qu’une ex-éducatrice eut consigné une déposition jeudi dernier pour extorsion. La plaignante, dont le fils souffre de troubles mentaux, aurait remis de grosses sommes d’argent à cette femme de 40 ans, qui s’était fait passer pour une “guérisseuse”.

Nazimah Bibi Anauth, 42 ans, aussi connue sous le nom de Rooksaana, et son compagnon, Désiré Laval Ricardo Poonoosamy, 42 ans, des habitants de Coromandel, ont été appréhendés par la Criminal Investigation Division (CID) de Moka, hier. Ils sont suspectés d’avoir extorqué une somme de Rs 4,5 M à une ex-éducatrice de 62 ans domiciliée à Bois-Chéri, Moka. Cette dernière avait consigné une déposition au poste de police de Moka jeudi dernier lorsqu’elle avait réalisé qu’elle avait été dupée par la “guérisseuse”. Leur première rencontre remontrerait à juin 2014. La dénommée Rooksaana avait fait la connaissance de sa victime et était parvenue à gagner sa confiance en lui promettant de guérir son fils, qui souffre de troubles mentaux. La retraitée avait alors remis une première somme de Rs 52 000 à la pseudo-guérisseuse. Les deux femmes s’étaient à nouveau rencontrées quelque temps plus tard et cette fois, Rs 230 000 avaient été remises à la quadragénaire. Leurs rencontres se sont multipliées et à chaque fois, la retraitée remettait à la suspecte de grosses sommes d’argent. Il était prévu que l’argent soit utilisé pour faire des offrandes à des divinités pour guérir le fils de la plaignante. Lorsque cette dernière a constaté que l’état de santé de son fils ne s’était pas amélioré et que la “guérisseuse” ne se présentait plus à leurs rendez-vous, elle a rapporté le cas à la police.

MOKA : Un Vacoassien admis aux soins intensifs après avoir été agressé

Jonathan Augustin, 30 ans, directeur d’un centre d’appels de Vacoas, s’est rendu vers 21 h 30 hier à l’hôpital Apollo Bramwell à bord de sa voiture, une BMW, avec de graves blessures à la tête et de nombreuses taches de sang sur son pantalon. Selon les premiers recoupements, cet habitant de Vacoas a été agressé. C’est un employé du centre hospitalier qui a consigné une déposition au poste de police de Moka dans la soirée.

Le directeur du centre d’appels a dû subir une intervention chirurgicale avant d’être transféré aux soins intensifs. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. À l’heure où nous mettions sous presse, le trentenaire n’était pas en mesure d’expliquer les circonstances de son agression.

Une enquête a été ouverte par la Central Investigation Division de Moka sous la supervision du CI Cowlessur. Selon nos informations, Jonathan Augustin se trouvait à Bagatelle, Moka, avant de se faire agresser. Les enquêteurs ont visionné les caméras de surveillance installées dans le centre commercial. Ils n’auraient rien vu comme objets ou armes qu’auraient utilisé son/ses agresseur(s).

Cette affaire, a-t-on appris de sources policières, pourrait être traitée comme une tentative de meurtre.