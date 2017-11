AGRESSION—PROCÈS INTENTÉ À COLOSSO: Le plaignant dit ne se souvenir de rien

Le procès intenté à Jimmy Marthe, alias Colosso, pour l'agression d'un certain Edouard Franco, qui avait, dans le cadre d’un reportage de la chaîne française M6, fait des révélations sur un réseau de drogue opérant à Maurice, a franchi l'étape finale hier en Cour intermédiaire. À la barre des témoins, le plaignant a fait comprendre au procureur qu'il ne se souvenait de rien et voulait en finir avec cette affaire. La cour fera connaître sa décision le 10 janvier.

Jimmy Marthe a plaidé non coupable. Le 6 juin 2017, à l’appel du procès, Franco Jonathan Édouard, aussi connu sous le nom de Pablo Escobar, qui avait porté plainte pour agression le 31 janvier 2012 au poste de police de Baie-du-Tombeau, s'est rétracté. En cour, il avait signifié son intention de ne plus aller de l'avant avec ce procès, indiquant qu'il est en bons termes avec l'accusé.

Le Police Prosecutor, l’inspecteur Parmanen Deenanath, avait sollicité l'avis du DPP, qui avait demandé de poursuivre l'affaire. En cour hier, Franco Edouard a été catégorique sur le fait qu'il ne se souvenait de rien et que tout ce qu'il avait dit dans ses dépositions avait été fait consciemment. « Ou pou poz 30 kestion si mo pou res dir ou mo pa rapel nanye. Monn fini ar sa zafer-la, mo pa rapel nanye », a déclaré Franco Edouard.

Auparavant, un enquêteur avait concédé que l'accusé n'avait pas été informé de la charge provisoire qui pesait sur lui. Le DPP avait logé, en avril 2013, la charge formelle contre Jimmy Marthe, alias Colosso. Il est accusé d’avoir agressé Franco Edouard, qui avait fait des révélations sur un réseau de drogue opérant à Maurice dans le cadre de l'émission Enquête Exclusive de la chaîne française M6. Ce dernier, 31 ans, soudeur de métier et habitant le complexe de la NHDC à Baie-du-Tombeau, a été agressé par au moins quatre hommes dans les parages du pont Bruniquel. Le principal grief serait que Franco Edouard, qui est connu pour faire partie du réseau de trafic de drogue de cette région, aurait franchi un cap qu’il n’aurait jamais dû envisager, mettant du même coup les autres trafiquants en difficulté face à la police.

Dans un reportage diffusé sur M6 le 23 janvier 2012, intitulé Rêves, fortunes et trafic au soleil, Édouard Franco se présentait comme le Pablo Escobar local. Dans le documentaire, il racontait comment il se faisait de l’argent en quelques heures en vendant de la drogue. Il mentionnait également des transactions qui se déroulent dans les faubourgs de la capitale. Colosso est défendu par Me Jenny Mooteealloo.