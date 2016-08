AGRESSION SUR UN COLLÈGUE: Un fonctionnaire blanchi en cour de Rose-Hill

Un fonctionnaire opérant à la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill a été exonéré en cour de Rose-Hill. Il répondait d’une charge d’agression, en violation avec l’article 230(1) du code pénal. Il lui était reproché d’avoir asséné un coup de poing à un de ces collègues lors d’une dispute dans les heures de travail. Il avait plaidé non-coupable de l’accusation portée contre lui.

Ce fonctionnaire, qui compte 30 ans d’expérience dans la fonction publique, donnait des instructions aux Health Inspectors de la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill sur le travail à effectuer. Le jour des faits allégués, la victime présumée, un Health Inspector, a relaté que le fonctionnaire lui avait ordonné de contrôler les marchands ambulants rue Maurice Curé et près d’un arrêt d’autobus, à Albion. Pour ce faire, un véhicule avait été mis à sa disposition à bord duquel se trouvaient d’autres inspecteurs de la santé.

Toutefois, la victime alléguée a avancé que le préposé à la municipalité avait subitement changé ses instructions et lui avait ordonné de se rendre à pied pour traquer les marchands ambulants. Faisant part de son mécontentement, c’est là que l'accusé lui aurait asséné un coup de poing au cou. Le Health Inspector a soutenu qu’il s’était « tordu de douleur » pendant un moment et qu’il avait dû se reprendre pour aller porter plainte et ensuite se rendre à l’hôpital.

Le fonctionnaire sur qui pesait la plainte avait pour sa part nié les accusations, arguant que ladite victime avait souvent des démêlés avec lui et avait l’habitude de défier son autorité. Un témoin oculaire, qui a livré sa version des faits en cour, a confirmé les dires de l’accusé, soutenant qu’il y avait bien eu une dispute ce jour-là mais que les deux hommes n’en sont pas venus aux mains.

Dans l’énoncé de son jugement, la magistrate Doorgeshnee Dinya-Mooloo a fait état de nombreuses incohérences dans la version de la victime alléguée, dont le fait qu’elle se soit rendue à l’hôpital pour des soins plus de trois heures après l’acte présumé de violences, alors qu’elle avait soutenu qu’elle souffrait. De plus, le formulaire 58 de la victime n’a pas fait mention de blessures externes ou internes. La magistrate devait aussi faire état des accrochages entre les deux hommes et le fait que la victime alléguée aurait bien pu consigner de fausses allégations contre le préposé à la municipalité, ce dernier l'ayant menacé dans le passé de rapporter son mauvais comportement à ses supérieurs. La magistrate, jugeant la version de l'accusé plus plausible, a décidé de l’exonérer en rayant la charge portée contre lui.