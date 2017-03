AGRIBUSINESS: Mauriseeds propose deux nouveaux produits à base d’ail

Mauriseeds, une petite entreprise d’agribusiness créée il y a deux ans à La Marie, pour transformer l’ail local, lance bientôt deux nouveaux produits à base d’ail — l’ail au miel et le deuxième, « ce sera une grande surprise », selon Manoj Gooniah, son directeur. Cette petite entreprise met déjà en vente sur le marché local cinq produits, ail aux fines herbes, ail confit, ail achards, ail écrasé et ail et gingembre.

Cette petite entreprise marche bien actuellement mais, à en croire M. Gooniah, « elle aurait fait mieux si seulement mes produits étaient zero-rated auprès de la TVA ». « Mauriseeds fonctionne mais au ralenti parce qu’en tant que PME, nous ne pouvons récupérer la TVA. Ainsi, les consommateurs paient nos produits 15 % plus cher. C’est un chiffre assez énorme. Les ventes sont en baisse et si la tendance se poursuit, peut-être faudra-t-il cesser nos opérations », lance Manoj Gooniah, excédé après deux années de démarches infructueuses auprès des autorités pour que ses produits soient « zero-rated ».

Manoj Gooniah trouve regrettable qu’une petite entreprise comme la sienne qui fait si bien passe par de telles difficultés à cause d’une décision administrative. Pourtant, ajoute notre interlocuteur, le ministère de l’Agro-industrie, lui-même, a financé son « pre-market certificate » au coût de Rs 400 000. Il soutient : « Les consommateurs savent que nos produits sont bons mais ils sont chers. Sans TVA, mes produits se vendraient mieux. Ça aurait encouragé beaucoup de petites entreprises comme la nôtre. »

Production de semences

Depuis peu, Mauriseeds s’est lancée dans la production de semences locales de légumes cultivés à Maurice, comme à l’époque de nos grands-parents qui produisaient eux-mêmes leurs propres semences. « Nos légumes avaient alors un goût et une qualité qu’on ne trouve plus depuis les trois ou quatre dernières décennies », dit-il.

Manoj Gooniah se souvient de cette époque où lorsque quelqu’un faisait cuire du chou, par exemple, « tout le voisinage était alerté rien que par le parfum qui se dégageait de sa cuisine ». Encore jeune, il entendait souvent les voisins lui dire : « To pou manz lisou aswar. » La même chose pour le margoze qui avait un goût superbe et la pomme d’amour de la variété « kat kare », qu’on pouvait conserver longtemps hors du réfrigérateur. « Cette époque-là est révolue mais nous comptons bien la faire revenir », déclare cet agro-entrepreneur. Mais, pour quelle raison les légumes d’antan avaient un meilleur goût que ceux d’aujourd’hui ? « Les semences étaient de la variété locale, qu’on ne trouve plus à Maurice dans certains cas, et très peu dans d’autres. La majeure partie des semences que les planteurs utilisent à Maurice sont importées », indique M. Gooniah. Avec pour conséquence que « nous avons perdu le goût tropical de nos légumes ».

Cet agro-entrepreneur n’est pas à sa première expérience dans la production de semences locales. Déjà, avant la création de Mauriseeds, associé à quelques autres planteurs, il cultivait des concombres et des pâtissons qu’il vendait à la station agricole de Barkly, à des fins de production des semences. Il livrait entre 500 et 600 unités par an mais pour des raisons qu’il ne connaît pas, ce projet a été mis en veilleuse ces trois ou quatre dernières années. Manoj Gooniah a décidé de se lancer lui-même dans la production de semences, aidé d’un groupe de planteurs. « Dans un premier temps, nous allons produire des semences de pâtisson, de concombre et de calebasse », dit-il.

« Margoz lokal »

Manoj Gooniah dit que les variétés locales sont uniques à Maurice. Il s’est embarqué dans ce projet en vue de les propager et aussi vu que de plus en plus de consommateurs réclament des « légim lokal ». « Ils comprennent mieux maintenant la différence entre un concombre local et un qui est importé. Très souvent, ils cherchent le petit margoze local mais n’en trouvent pas », fait-il ressortir. Mais, pour quelles raisons les agriculteurs ont-ils abandonné les variétés locales pour adopter celles qui sont importées ? À cette question, Manoj Gooniah répond que les variétés étrangères ont été introduites pour améliorer la production des légumes à Maurice car le rendement des variétés locales est moindre comparé aux variétés étrangères. « Nous avons adopté les variétés étrangères sans penser à ses conséquences sur nos variétés locales qui ont été préservées pendant de nombreuses années par nos grands-parents », souligne-t-il.

Mauriseeds se lance ce mois-ci dans un nouveau projet qui consiste à cultiver des oignons, « pas à partir des semences mais des boutures d’oignons ». « Nous démarrons ce projet à la fin de mars pour être récolté à la fin de juillet. C’est une grande première à Maurice : un oignon produira au minimum trois oignons contre une semence pour obtenir un oignon », déclare Manoj Gooniah, ajoutant que l’idée derrière est d’augmenter la production des oignons à Maurice. Il commence incessamment par un essai sur deux arpents à Plaine-Sophie. « C’est un projet d’avenir pour Maurice. On aura alors deux saisons de cultures d’oignons contre une seule actuellement », fait-il ressortir.