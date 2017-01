AGRICULTURE : Des planteurs veulent importer de la main-d'œuvre étrangère

La main-d'œuvre représente actuellement un problème majeur dans les opérations agricoles en raison du vieillissement de la population et du manque de relève de la part des jeunes, qui ne s'intéressent guère à ce secteur. C'est ainsi que des planteurs du centre lancent un appel au gouvernement pour être autorisés à recourir à des travailleurs du Bangladesh et de Madagascar, comme il est d'usage dans d'autres secteurs économiques du pays.

« Nous aimerions faire venir des ouvriers étrangers pour qu'ils travaillent en permanence pour nous », lance Amarjeet Beegoo au nom de nombre de planteurs. Selon ce planteur de longue date, le manque de main-d’œuvre affecte énormément les opérations dans les champs. « Ceux qui y travaillent depuis pas mal d'années sont devenus vieux et ne peuvent plus continuer. Il nous faut de nouveaux bras pour mener à bien notre barque », ajoutent d'autres planteurs. D'où leur appel au gouvernement pour qu'il leur accorde non seulement l'autorisation nécessaire mais aussi des facilités « comme il le fait pour d'autres secteurs économiques ».

Poursuivant son évaluation de ce secteur dans le pays, Amarjeet Beegoo estime que « Maurice a besoin d'un bon capitaine pour mener à bien le bateau de l'agriculture ». Il poursuit : « Les planteurs s'attendaient à de grands changements avec l'arrivée au pouvoir de l'Alliance Lepep, il y a deux ans, mais ils attendent toujours. » Selon lui, c'est la continuité dans ce secteur. « Il n'y a eu rien de nouveau dans ce secteur, que ce soit en matière de politique agricole ou d'innovation. Nous avons un ministre de l'Agro-industrie qui ne communique pas avec les planteurs, qui ne les rencontre pas et qui est toujours en retrait », dit-il.

Pourtant, les problèmes ne manquent pas dans ce secteur. Outre le manque de main-d'œuvre, on note aussi par exemple le phénomène de la surproduction, qui affecte les prix au marché. Citant l'Agricultural Digest, Amarjeet Beegoo indique que la surproduction avait atteint 40% entre octobre et décembre 2016, et ce en raison, dit-il, de la décision du gouvernement d'empêcher les marchands ambulants de travailler dans les rues de Port-Louis et ailleurs dans le pays. « Parmi ces marchands ambulants, environ 200 absorbent tout surplus dans la production en les vendant dans la rue. D'autres transforment les légumes et les mettent dans des sacs en plastique avant de les vendre aux consommateurs. Des opérations qui sont très pratiques pour tous. La décision de les empêcher d'opérer dans la rue a eu un impact aussi sur les planteurs », fait-il ressortir.

D'un autre côté, Amarjeet Beegoo estime « mauvaise » la décision du gouvernement d'interdire les pesticides, qui permettent, selon lui, de contrôler les mouches des fruits. Il rappelle l'annonce du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, dans le dernier budget, d'un Integrated Pest Management Programme et d'un National Wholesale Market. Mais cela se fait toujours attendre, rappelle-t-il. « Entre-temps, les mouches des fruits ravagent les légumes. Il faut aussi voir du côté des abeilles et de la pollinisation des plantes. Le ministère n'a fait qu'annoncer une somme de Rs 5 M au bénéfice des apiculteurs. Il n'y a aucun programme de multiplication des abeilles », affirme notre interlocuteur, avant d'appeler le ministre de tutelle, Mahen Seeruttun, à communiquer régulièrement avec les planteurs. « Il obtiendra ainsi pas mal d'informations venant du terrain agricole. »